Quelle donne in marcia Sfila l' odio anti famiglie

(Di domenica 31 marzo 2019) Non si capisce cosa voglia dire quella ragazza con il dito medio alzato al cielo, mentre l'amica le fa una foto davil Palazzo della Gran Guardia a Verona, la sede scelta per il XIII Congresso della Famiglia. Il Wcf. E non si capisce no. Messa al mondo da padre e madre. Come tutti gli altri.Allora ieri a Verona è andata in scena la contro-protesta. La manifestazione delle femministe di "Non una di meno". La manifestazione della sinistra. Di quella sinistra che rinnega la famiglia, che odia la vita, che predica uguaglianza pace amore e libertà e poi grida nelle piazze. Lancia fumogeni, bestemmia, schernisce i poliziotti e augura la morte alle persone. "Salvini, Salvini, speriamo tu muoia", gridavano in coro. "Poliziotti, poliziotti ma che ci state a fare se a casa ci sono i piatti da lavare". Gridavano così dava quegli schieramenti di poliziotti, militari e carabinieri messi lì ...

