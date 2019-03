agi

(Di domenica 31 marzo 2019) Lo avevamo detto in occasione dell'addio di Giuseppe Marotta: la rotta delladi Andrea Agnelli è tracciata. Il club vuole ottenere una dimensione internazionale a livello di brand al fine di colmare definitivamente il gap economico con colossi quali Real Madrid, Barcellona, Manchester United, Manchester City, Bayern Monaco. Detto altrimenti, la Juve punta ad aumentare i ricavi per vincere in Champions e contemporaneamente punta a vincere in Champions per aumentare i ricavi, ricreando in grande quel circolo virtuoso già sperimentato in occasione dello scudetto 2012.Segnale forte di questa strategia è stato l'ingaggio di Cristiano Ronaldo, l'uomo a cui Agnelli si è affidato per allargare il valore del marchiosia a livello economico sia sportivo. Sul campo Ronaldo ha trascinato con una tripletta la Juve ai quarti di Champions, ma il percorso di crescita del ...

matteosalvinimi : #Salvini su #CesareBattisti: La “rieducazione del carcere”, per quanto mi riguarda, non vale per Battisti: sarà bru… - borghi_claudio : @GLNtw @ispionline @Europarl_IT Un fact checking senza un dato non è male. Quanto alla Slovacchia forse vale la pen… - blogLinkes : Quanto vale oggi la Juventus -