Quanto ci è costata finora la siccità nel 2019

(Di domenica 31 marzo 2019) L'Italia è a secco dopo che il trimestre invernaleha fatto registrare un deficit pluviometrico nazionale pari a -30%, che equivale a circa 15 miliardi di metri cubi in meno di acqua rispetto alla media stagionale, ma la situazione peggiore è al Nord dove le precipitazioni sono praticamente dimezzate. Èemerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Meteoexpert dalla quale si evidenzia che lungo la Penisola, l'area maggiormente penalizzata dalla mancanza di acqua è il Nord-Ovest dove più evidente è stata anche l'anomalia termica stagionale con temperature superiori di 1,2 gradi la media.Il bilancio alla fine del primo trimestre dell'anno - sottolinea la Coldiretti - è grave come quella del 2017, uno degli anni peggiori del secolo, che ha creato difficoltà anche per gli usi civili nei centri urbani ed è2 ...

