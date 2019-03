Programmi tv di Domenica 31 Marzo

Programmi TV di stasera - domenica 24 marzo 2019. Ligabue a Che Tempo Che Fa : Ligabue Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nella nuova puntata del programma di Fabio Fazio saranno ospiti: Ramy Shehata e Adam El Hamami, i due studenti che, presenti sul bus dirottato e incendiato lo scorso 20 marzo, con le loro telefonate hanno sventato la strage e salvato i loro compagni; il giornalista Carlo Verdelli; il “signore degli anelli” Jury Chechi; l’attore Alessandro Siani. Interverranno, inoltre, Toto Cutugno e ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di domenica 24 marzo 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, domenica 24 marzo 2019: Su Rai 1 Fabio Fazio è alla guida del tradizionale appuntamento con Che tempo che fa. Rai 2 dedica la serata al telefilm di successo The Good Doctor (episodio 2×15 – Rischio e ricompensa) con Freddie Highmore. Su Rai 3 Veronica Pivetti conduce Amore Criminale. Canale 5 propone l’ultimo appuntamento con la fiction Il Silenzio dell’acqua, con Ambra Angiolini e Giorgio ...

Programmi TV di stasera - domenica 24 marzo 2019. Ligabue a Che Tempo Che Fa : Ligabue Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nella nuova puntata del programma di Fabio Fazio saranno ospiti: Ramy Shehata e Adam El Hamami, i due studenti che, presenti sul bus dirottato e incendiato lo scorso 20 marzo, con le loro telefonate hanno sventato la strage e salvato i loro compagni; il giornalista Carlo Verdelli; il “signore degli anelli” Jury Chechi; l’attore Alessandro Siani. Interverranno, inoltre, Toto Cutugno e ...

Programmi TV di stasera - domenica 17 marzo 2019. A Le Iene l’esito del test anti-droga ai politici : Le Iene Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nella nuova puntata del programma, Fabio Fazio ospita nel suo salotto l’ex Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini. Tra gli ospiti anche Claudio Bisio, che sarà nelle con il film “Bentornato Presidente”. Ci sarà anche l’attore Paolo Calabresi che nel film interpreta il leader del partito Precedenza Italia. Arriverà poi, Alex Zanardi vera e propria leggenda dello sport. Tra i ...

Programmi TV di stasera - domenica 17 marzo 2019. A Le Iene l’esito del test anti-droga ai politici : Le Iene Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nella nuova puntata del programma, Fabio Fazio ospita nel suo salotto l’ex Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini. Tra gli ospiti anche Claudio Bisio, che sarà nelle con il film “Bentornato Presidente”. Ci sarà anche l’attore Paolo Calabresi che nel film interpreta il leader del partito Precedenza Italia. Arriverà poi, Alex Zanardi vera e propria leggenda dello sport. Tra i ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di domenica 17 marzo 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, domenica 17 marzo 2019: Su Rai 1 alle ore 20.35 Fabio Fazio è alla guida del talk Che tempo che fa, con ospiti Patty Pravo e Ornella Vanoni. Rai 2 dedica la serata al telefilm The Good Doctor (episodi 2×13 – Questioni di cuore) con Freddie Highmore. Su Rai 3 Veronica Pivetti conduce Amore Criminale. Su Canale 5 andrà in onda la terza puntata della fiction in prima tv Il silenzio ...

Programmi TV di stasera - domenica 17 marzo 2019. A Le Iene l’esito del test anti-droga ai politici : Le Iene Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nella nuova puntata del programma, Fabio Fazio ospita nel suo salotto l’ex Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini. Tra gli ospiti anche Claudio Bisio, che sarà nelle con il film “Bentornato Presidente”. Ci sarà anche l’attore Paolo Calabresi che nel film interpreta il leader del partito Precedenza Italia. Arriverà poi, Alex Zanardi vera e propria leggenda dello sport. Tra i ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di domenica 10 marzo 2019 : Anticipazioni sulla programmazione televisiva di STASERA, domenica 10 marzo 2019: Su Rai 1 dalle ore 20.30 Fabio Fazio è alla guida del talk Che tempo che fa, con ospiti Nicola Zingaretti, Mogol e Amadeus. Rai 2 propone due nuovi episodi della seconda stagione del telefilm di successo The Good Doctor (episodi 2×10 Quarantena – 2×11 Il disastro). Su Rai 3 Veronica Pivetti presenta la nuova puntata di Amore Criminale. Canale 5 dedica la ...

Stasera in tv : Programmi tv di domenica 10 marzo 2019 : ... alle 18.00 Sampdoria-Atalanta su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT, canale 251, ed infine alle 18 Sassuolo-Napoli e alle 20.30 il match clou Napoli-Juventus su SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY ...

Programmi TV di stasera - domenica 10 marzo 2019. Al via sul Nove la terza stagione di «Camionisti in Trattoria» : Chef Rubio Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nella nuova puntata del programma di Fabio Fazio arriva il neo segretario del PD Nicola Zingaretti. Tra gli altri, ci sarà anche Amadeus, Mogol, Arisa, Chiara Amirante. Interverrà in trasmissione anche Don Davide Banzato, assistente spirituale dell’Associazione e volto televisivo del programma A Sua Immagine. Protagonista dello spazio dedicato alla musica sarà Nek. A seguire, sarà in studio il ...

Programmi TV di stasera - domenica 3 marzo 2019. Su Canale 5 il finale di Non Mentire : Non Mentire - Alessandro Preziosi Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nuovo appuntamento con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Andrà in onda l’intervista esclusiva del conduttore al Presidente della Repubblica Francese ?Emmanuel Macron? (qui maggiori info). Ospiti del programma John Turturro, Walter Veltroni, Stefano Fresi, il piccolo Giovanni Fuoco, Ron, Luca Carboni, Paolo Mieli, Carlo Cottarelli, Sara Pichelli ed Ava ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di domenica 24 febbraio 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di domenica 24 febbraio 2019: Su Rai 1 alle ore 20.35 Fabio Fazio è alla guida del tradizionale appuntamento col talk Che tempo che fa, con ospiti Andrea Camilleri e Massimo Boldi. Rai 2 dedica la serata alla seconda stagione del telefilm in prima tv The Good Doctor (episodi 2×07 e 2×08) con Freddie Highmore. Rai 3 propone alle 21.50 uno speciale d’attualità sui risultati elettorali in Sardegna. ...

Stasera in TV domenica 24 febbraio i film e i Programmi da vedere : Anticipazioni della puntata : Dopo la puntata infrasettimanale, nel weekend l'appuntamento domenicale con lo show che tratta servizi di cronaca, temi di attualità, inchieste scottanti e interviste ...

Programmi TV di stasera - domenica 24 febbraio 2019. Le Iene tornano sulla strage di Erba : Le Iene, Olindo Romano Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nuovo appuntamento con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa LagErback. Ospite Roberto Saviano. In trasmissione anche Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo. Interverrà inoltre in collegamento da Londra il giornalista Marco Varvello autore del libro Brexit Blues. E ancora lo scrittore, sceneggiatore e drammaturgo Andrea Camilleri. Ospite di Fabio Fazio anche Teo Teocoli. In ...