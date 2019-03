Probabili Formazioni Liverpool-Tottenham | 31-03-2019 | Dati e Info

lanotiziasportiva

(Di domenica 31 marzo 2019) Premier League 2018/, ledi, 32^ giornata, domenica 31 marzo ore 17.30. Sfida thrilling ad Anfield.Dopo la sosta per le Nazionali, riparte la Premier League con un big match. Il, dopo il passaggio del turno in Champions League e la vittoria in casa del Fulham ospita ad Anfield il. I Reds hanno un punto di vantaggio sul Manchester City che, nelle precedenti 11 giornate, gli hanno rosicchiato 8 punti. Anche per gli Spurs, terzi con 61 punti, hanno la necessita di conquistare una vittoria a causa dell’avvicinamento in classifica da parte di Arsenal, Manchester United e Chelsea.All’andata vinse la squadra di Klopp per 2-1 con reti di Wijnaldum e Firmino. Per gli Spurs accorciò le distanze Lamela nei minuti di recupero.: alcuniIlha perso solamente una partita contro il ...

infoitsport : Inter-Lazio, le probabili formazioni - LI_Palembang : Inter-Lazio, le probabili formazioni. In difesa con Bastos, a centrocampo c’è Romulo. Non c’è Icardi… - SValdarchi : RT @VoceGiallorossa: ? Roma-Napoli - Le probabili formazioni ? @SValdarchi ?? Clicca qui per leggere l'articolo completo -