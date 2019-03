Previsioni Meteo per Pisa e Provincia

Meteo - le Previsioni di lunedì 1 aprile. Ultime news - Sky TG24 - : Cielo coperto in tutta l'Italia che porterà qualche debole pioggia nel Meridione. Temperature stabili con massime fino a 22°C. E' atteso un peggioramento a metà settimana LE previsioni

Previsioni Meteo : sole e caldo - ma con l'arrivo di aprile tornano pioggia e freddo : Il mese considerato più "pazzo" dell'anno è oramai giunto al termine, ma le Previsioni del meteo non preannunciano nulla di buono. Infatti, l'arrivo di aprile non deve assolutamente illudere, perché non si porterà via con sé l'inverno e il maltempo. Anzi, se nel weekend del 31 marzo a prevalere sono il sole, il caldo e le temperature miti praticamente su tutta Italia, a partire dai primi giorni di aprile, la situazione dovrebbe repentinamente ...

MotoGP - Previsioni Meteo GP Argentina : rischio pioggia durante la gara! : Potrebbe essere movimentato dalla pioggia il GP d’Argentina che il circuito del Motomondiale si trova ad affrontare oggi all’Autodromo Termas de Rio Hondo. Le previsioni del tempo, infatti, sebbene non predicano l’assoluta certezza che Giove Pluvio si sfoghi sulla pista, indicano comunque una discreta probabilità che ciò possa accadere. Sono attesi temporali sparsi nel corso della giornata, con possibilità di precipitazioni del ...

Meteo : le Previsioni dell’Aeronautica militare per oggi in Italia : Le previsioni per oggi, domenica 31 marzo, in Italia a cura dell’Aeronautica militare. Nord: cielo terso con velature estese però in arrivo dalla serata. Centro e Sardegna: bello e soleggiato fino al pomeriggio quando nubi alte e sottili tenderanno a velare il cielo, dapprima sulla Sardegna e poi sulle regioni tirreniche peninsulari. Sud e Sicilia: ampio soleggiamento se si eccettua qualche innocuo annuvolamento sulla Calabria tirrenica. ...

Meteo : le Previsioni dell’Aeronautica militare per i prossimi giorni su tutta la penisola : Le previsioni del servizio meterologico dell’Aeronautica militare per i prossimi giorni in Italia. Martedì 2 aprile al Nord: molte nubi compatte sulle aree alpine e prealpine con deboli precipitazioni su quelle centroccidentali e del Trentino-Alto Adige, nevose oltre i 1500-1600 metri; dalla sera attesa una intensificazione dei fenomeni. Altrove velature estese, ma sempre più spesse con annuvolamenti più significati associati a deboli ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Domenica 31 Marzo 2019 Sereno A Pisa e Provincia avremo tempo stabile e soleggiato I Venti risulteranno deboli settentrionali I Mari risulteranno poco mossi Le Temperature risulteranno in ulteriore aumento con punte massime sui 20°C Rischio Incendio: l’indice FWI (Fire Weather Index) risulterà Alto La Previsione per Lunedì 1 Aprile 2019 Velature A ...

Meteo - le Previsioni di domenica 31 marzo : ultime news - Sky Tg24 - : L'ultimo weekend di marzo si chiude all'insegna del bel tempo e del clima primaverile: quasi in tutta Italia è prevista una giornata soleggiata e con cieli sereni. Temperature in lieve aumento. Meteo ...

Previsioni Meteo Aprile - clamorosa rottura stagionale : Tempeste di Primavera sull’Italia - gelo in Europa con neve a Londra e Parigi : Previsioni Meteo Aprile – Dopo un bimestre (Febbraio-Marzo) eccezionalmente secco e soleggiato su gran parte d’Italia e soprattutto al Centro/Nord dove fiumi e laghi si trovano ai minimi storici al punto che il lago di Pontechianale ha restituito i ruderi della “borgata fantasma”, la situazione Meteo cambierà clamorosamente nella prima settimana di Aprile quando si verificherà una vera e propria “rottura” ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La Previsione per Sabato 30 Marzo 2019 Sereno A Pisa e Provincia avremo tempo stabile e soleggiato I Venti risulteranno deboli settentrionali I Mari risulteranno poco mossi Le Temperature risulteranno in ulteriore aumento con punte massime sui 20°C Rischio Incendio: l’indice FWI (Fire Weather Index) risulterà Moderato/Alto La Previsione per Domenica 31 Marzo 2019 Sereno A ...

Previsioni Meteo : il ritorno dell'atlantico - arriva la pioggia VERA al centro-nord : Ormai siamo alle porte di Aprile e la stagione primaverile incalza soprattutto a livello termico, mentre a livello di piovosità è cambiato poco o nulla rispetto al trimestre invernale almeno...