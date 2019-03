Premier League | Liverpool all' ultimo respiro È di nuovo in vetta

Premier League - Cardiff-Chelsea 1-2 : Sarri soffre ma vince nel finale [FOTO] : 1/15 AFP/LaPresse ...

Pronostico Wolverhampton Vs Manchester United - Premier League 02-04-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Wolverhampton – Manchester United, Premier League 33^ Giornata, Martedì 2 Aprile 2019 ore 20.45Wolverhampton / Manchester United / Premier League / Analisi – Continua la rincorsa del Manchester United verso un posto Champions nella prossima stagione. Al Molineux Stadium, la formazione di Solskjaer affronterà il Wolverhampton, grande rivelazione della stagione e in cerca di una storica qualificazione ai playoff ...

Premier League - il record di van Aanholt : lui segna - le altre retrocedono : Si chiama Patrick van Aanholt , professione terzino sinistro, nazionalità olandese e nuovo incubo di tutte le squadre che sono impegnate nella lotta per non retrocedere. Il calciatore del Crystal ...

Premier League - il clou è Liverpool-Tottenham : la gara è su Sky : La Premier League è giunta già alla 32esima giornata e propone una gara davvero interessante, non solo per la classifica, ma anche perché a sfidarsi sono due grandi storiche del calcio inglese: Liverpool e Tottenham. La squadra di Klopp è al momento capolista, mentre i londinesi sono terzi e in piena corsa per un posto […] L'articolo Premier League, il clou è Liverpool-Tottenham: la gara è su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Premier League - lo United vince ancora : Huddersfield matematicamente retrocesso : Huddersfield in Championship dopo la gara odierna, Manchester United invece vittorioso con Ole Gunnar Solskjaer felice e fresco di rinnovo Festa doppia per il Manchester United che all’Old Trafford, dopo il rinnovo per 3 anni del tecnico Ole Gunnar Solskjaer, può brindare con una vittoria per 2-1 sul Watford, successo che permette ai Red Devils di agganciare momentaneamente in terza posizione in classifica il Tottenham a 61 punti, ...

Premier League : il Manchester City domina il Fulham - vince lo United : TORINO - E' quasi imbarazzante la superiorità del Manchester City sul campo del Fulham. La squadra di Guardiola tenta un tiro al minuto nel primo quarto d'ora e in meno di mezz'ora è già avanti 2-0 ...

Risultati Premier League : vince il Manchester United - retrocede l’Huddersfield : Si sono appena concluse 5 gare del 32° turno di Premier League. Dopo la vittoria del Manchester City, a Londra contro il Fulham alle 13,30, il Manchester United vince 2-1 contro il Watford e mantiene il 4° posto, in attesa del Monday night dell’Arsenal, che ospiterà il Newcastle. In fondo alla classifica, vittorie fondamentali per Southampton e Burnley, rispettivamente su Brighton e Wolverhampton. vince anche il Leicester, 2-0 contro ...

Premier League - Fulham-Manchester City 0-2 : decidono Silva e Aguero : Due gol tra il 5' e il 27', dieci tiri nei primi 15'. Ad un quarto d'ora dalla fine del primo tempo, Fulham-Manchester City sembrava destinata a chiedere aiuto al pallottoliere per tenere la ...

Premier League : passeggia il City - Fulham impotente : ROMA - Una partita mai davvero iniziata. il Manchester City passeggia 2-0 in casa di un Fulham incapace di opporre una qualsiasi resistenza alla squadra di Guardiola. La partita è già finita dopo una ...

Premier League - Liverpool - Tottenham : Reds avanti a 1 - 60 : ROMA - Liverpool lanciato in quota nella gara contro il Tottenham: gli ospiti appaiono in crisi, per i Reds non dovrebbe essere troppo difficile conquistare i tre punti nel prossimo turno di Premier ...

Pronostico Cardiff Vs Chelsea - Premier League 31-03-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Cardiff – Chelsea, Premier League 32^ Giornata, Domenica 31 Marzo 2019 ore 15.05Cardiff / Chelsea / Premier League / Analisi – Maurizio Sarri si gioca le ultime carte Champions a Cardiff, nel primo dei 2 posticipi della trentaduesima giornata di Premier League, con il Chelsea che dovrà tentare di battere i gallesi, gravemente invischiati nella lotta per non retrocedere, per avvicinarsi all’Arsenal e ...

Pronostico Liverpool Vs Tottenham - Premier League 31-03-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Liverpool – Tottenham, Premier League 32^ Giornata, Domenica 31 Marzo 2019 ore 17.30Liverpool / Tottenham / Premier League / Analisi – Il posticipo della trentaduesima giornata di Premier League, potrebbe essere decisivo per le sorti dell’intero campionato. Ad Anfield, il Liverpool capolista si gioca una piccola fetta di titolo, affrontando il Tottenham che, nonostante la qualificazione ai quarti di ...

Premier League - calendario e orari della 32giornata : ... 16.00 Crystal Palace- Huddersfield; 16.00 Leicester- Bournemouth; 18.30 West Ham-Everton su Sky Sport Football; Domenica 31 marzo 15.05 Cardiff-Chelsea su Sky Sport Football; 17.30 Liverpool-...

Pronostico West Ham Vs Everton - Premier League 30-03-19 e Analisi : Pronostico e Analisi West Ham – Everton, Premier League 32^ Giornata, Sabato 30 Marzo 2019 ore 18.30West HAM / Everton / Premier League / Analisi – Sfida dal sapore europeo quella che si verificherà all’Olympic Stadium nella trentaduesima giornata di Premier League, dove West Ham e Everton si giocano le ultime carte per provare a centrare l’obiettivo Europa League tramite i playoff (aspettando anche il vincitore della ...