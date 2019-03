Ponte sullo Stretto | Musumeci chiede un referendum L’opera che non c’è è costata 958

ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2019) Unsul. Rieccolo. Puntuale a ogni scadenza elettorale ilmai realizzato tra Messina e Villa San Giovanni torna ad animare il dibattito politico. L’ultimo a rispolverarlo è Nello, il governatore della Sicilia che non ha trovato niente di meglio di proporrre unper replicare a Danilo Toninelli. E per provare a catalizzare le attenzioni nazionali, ultimamente tutte rivolte al Tav Torino-Lione. “Mi pare offensivo per i siciliani parlare diviste le condizioni delle strade e delle ferrovie”, ha detto il ministro delle Infrastrutture, visitando l’isola. “Ci vuole unper capire se i siciliani sono favorevoli al”, ha rilanciato il presidente. Provando a riaprire – con scarso successo – il dibattito sul, proprio in tempo per le Europee.E negli stessi giorni in cui Eurolink, il ...

