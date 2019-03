Ponte sullo Stretto | il governatore Musumeci chiede un referendum L' opera mai costruita

Ponte sullo Stretto - Musumeci chiede un referendum. L’opera che non c’è è costata 958 milioni. E la paghiamo ancora : Un referendum sul Ponte sullo Stretto. Rieccolo. Puntuale a ogni scadenza elettorale il Ponte mai realizzato tra Messina e Villa San Giovanni torna ad animare il dibattito politico. L’ultimo a rispolverarlo è Nello Musumeci, il governatore della Sicilia che non ha trovato niente di meglio di proporrre un referendum per replicare a Danilo Toninelli. E per provare a catalizzare le attenzioni nazionali, ultimamente tutte rivolte al Tav ...

Ponte sullo Stretto - Barbagallo : 'io sono favorevole senza neanche perdere tempo col referendum' : Pensiamo di rilanciare l'economia del Paese lasciando il Mezzogiorno, la parte piu' debole, fuori dal nostro contesto?' Per Barbagallo 'tutte le grandi opere fatte negli anni 60-70 sono scadute. ...

Se per Toninelli il Ponte sullo Stretto ?è inutile come la Tav : C'è qualcosa che non quadra nella doppia visita in Sicilia del ministro dei trasporti Danilo Toninelli, arrivato nell'isola a inizio marzo accompagnato dal premier Giuseppe Conte, per inaugurare un cantiere già aperto (quello della Cmc a Caltanissetta che si sta occupando dei lavori sulla statale 640 ma che è rimasto fermo per 5 mesi) e questa settimana per l'inaugurazione del restyling del viadotto Morello sulla A19.Un doppio tour che sa tanto ...

Ponte sullo stretto di Messina/ Musumeci invoca referendum - no di Toninelli : Si riapre il dibattito sul Ponte sullo stretto di Messina: il governatore della Sicilia Musumeci afferma che 'prende corpo l'ipotesi referedum'. Ma...

Ponte sullo Stretto - Musumeci dopo il no di Toninelli : “Facciamo un referendum” : “Come si fa a parlare di Ponte sullo Stretto quando poi non ci si può muovere all’interno dell’isola”, ha detto il ministro Danilo Toninelli al termine del suo mini-tour per alcuni cantieri in Sicilia. Un no all’ormai mitologico collegamento tra Messina a Reggio Calabria che, da Berlusconi a Renzi, è stata di volta in volta un’ossessione dei precedenti governi. Chi è da sempre favorevole all’opera è anche il presidente ...

Nello Musumeci : "Pronti a un referendum sul Ponte sullo Stretto di Messina" : Musumeci risponde per le rime a Toninelli e annuncia un passo che la Regione potrebbe compiere a breve: un referendum per il ponte sullo Stretto di Messina. Il governatore della Sicilia, in conferenza stampa, ha affermato: "Il ministro Toninelli non può dire che è offensivo parlare di ponte sullo Stretto, non glielo consentiamo a casa nostra. Prende sempre più consistenza l'ipotesi di indire un referendum sul ponte dello ...

Ponte sullo Stretto - Toninelli : “Interessa ben poco - risolviamo prima i problemi” : “Mi domando come si faccia a parlare di Ponte quando poi non ci si può muovere all’interno dell’Isola… prima risolviamo i problemi nell’Isola, poi parliamo eventualmente di un Ponte che penso oggi interessi ben poco i siciliani che non si possono spostare“. Queste le parole del ministro alle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli, a Messina per un incontro alla Capitaneria di Porto. In seguito ...

Tav come Ponte sullo Stretto - di Fulvio Abbate - : Un plausibile "Governo del cambiamento" non può ignorare che, in politica, esistono infiniti modi per operare la dilazione, fosse anche per una Torino-Lione. Nel frattempo, le trivelle continueranno ...