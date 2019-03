Ponte Morandi I sopravvissuti con traumi psicologici sono come reduci di guerra

Ponte Morandi - il perito alla tv svizzera : “Autostrade? Se nel ’93 avessero riparato tutti i piloni - il viadotto sarebbe in piedi” : Se Autostrade nel 1993 avesse riparato tutti i piloni e non uno soltanto? “Il Ponte Morandi sarebbe ancora in piedi“. La risposta arriva da Bernhard Elsener, uno dei periti nominati dal giudice Angela Maria Nutini per l’incidente probatorio nell’inchiesta sul viadotto crollato a Genova il 14 agosto scorso che provocò 43 vittime. La risposta di Elsener alla Radiotelevisione svizzera, nell’ambito del documentario ‘Il Ponte ...

Crollo del Ponte Morandi - il perito del giudice in tv anticipa tutti : «Le cause? Stralli corrosi e lavori a metà» | : Le parole dello svizzero Bernhard Elsener, uno degli esperti nominati dal giudice nell’inchiesta sulla tragedia: «Stralli corrosi e lavori a metà»

Ponte Morandi. Il perito del gip : “Chi non è intervenuto non dovrebbe dormire la notte” : Giovedì scorso la Rsi-Radiotelevisione svizzera ha mandato in onda il documentario “Il Ponte spezzato”, un filmato di 80 minuti dedicato al crollo del Ponte Morandi realizzato nell’ambito del settimanale di inchiesta “Falò”. A noi che seguiamo la vicenda dal primo giorno sembra un prodotto molto ben fatto, che ricostruisce gli aspetti controversi della tragedia e i documenti più importanti ed è arricchito da interviste ad alcuni sopravvissuti, ...

Nell'anno del crollo del Ponte Morandi superbonus ai vertici di Atlantia. La protesta di sfollati e M5S : Nell'anno del crollo del Ponte Morandi, i vertici di Atlantia, controllante di Autostrade per l'Italia, abbiano ricevuto superbonus che hanno fatto lievitare sensibilmente i loro compensi. Giovanni Castellucci ha percepito nel 2018 un compenso di 5,05 milioni di euro in qualità di ad e dg di Atlantia, incluso un bonus di 3,72 milioni di euro. Il presidente, Fabio Cerchiai, ha incassato 1,28 milioni, tra cui un bonus di 560 mila euro. ...

Ponte Morandi. Per i difensori degli indagati le prove raccolte sono inutilizzabili. Tutto da rifare : sono stati tre giorni intensi quelli appena trascorsi, sul fronte delle indagini sul Morandi e di quelle nate da essa. Proviamo a ricostruirli. I manager Autostrade e Spea indagati anche per i report falsi Secondo la Procura di Genova, anche i manager di Autostrade e della sua controllata Spea Engineering avrebbero partecipato alla falsificazione dei report sullo stato di salute dei cinque viadotti situati tra Liguria, Abruzzo e Puglia. Per ...

Nell'anno del crollo del Ponte Morandi "premi" milionari per i manager di Autostrade : Giovanni Castellucci, in qualità di amministatore delegato e direttore generale di Atlantia, ha percepito un compenso di 5...

Ponte Morandi - l’ad di Atlantia Giovanni Castelucci incassa 3 - 7 milioni di bonus per i risultati nell’anno del crollo : Nell’anno del crollo del Ponte Morandi, costato la vita a 43 persone, Giovanni Castellucci ha incassato 3,7 milioni di bonus. Il premio ricevuto dall’ormai ex ad di Autostrade e ancora numero uno di Atlantia, la controllante del gruppo, emerge dalla relazione sulla remunerazione di Atlantia. In totale, nel 2018, Castellucci ha percepito 5,05 milioni di euro. Al presidente Fabio Cerchiai sono andati invece 1,28 milioni, tra cui un ...

Viadotti a rischio – Il Ministro delle Infrastrutture Toninelli ha paura che il crollo del Ponte Morandi possa ripetersi : Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, tramite un post su Facebook, esterna la sua paura riguardo i Viadotti di Autostrade per l’Italia. Un episodio come il crollo del ponte Morandi è dietro l’angolo L’AD di Spea e il responsabile manutenzioni di Autostrade per l’Italia (Antonio Galatà e Michele Donferri Mitelli) sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Genova a ...

Ponte Morandi - avvocati all’attacco : «Prove nulle - superperizia da rifare» : Tensione all’incidente probatorio svoltosi a palazzo di giustizia. E nello smontaggio della quinta trave debuttano i teloni per bloccare polveri a rischio amianto

Genova - Ponte Morandi : iniziata la discesa della 5ª parte dell’impalcato : E’ in corso la discesa della 5ª parte di impalcato del moncone ovest di Ponte Morandi, a Genova: lo ha reso noto la struttura commissariale. Si tratta della parte di carreggiata compresa tra la 3ª e 4ª pila. Se tutto procederà come da programma, in serata arriverà a terra. La discesa di questa parte del viadotto era prevista lunedì scorso, ma le forti raffiche di vento hanno impedito di procedere. L'articolo Genova, Ponte Morandi: iniziata ...

Ponte Morandi : altri due indagati nell'inchiesta su 5 viadotti di Autostrade : Ci sono due nuovi indagati nell'inchiesta bis della procura genovese su cinque viadotti della rete autostradale aperta dopo il crollo del Ponte Morandi. Si tratta di Michele Donferri Mitelli, ex ...

Inchiesta Ponte Morandi : falsi report su 5 viadotti - dirigenti Autostrade e Spea indagati : report su cinque viadotti delle Autostrade italiane "edulcorati" e non corrispondenti al vero. E' questa l'accusa mossa dagli inquirenti della Guardia di Finanza di Genova ad alcuni personaggi di spicco della società Autostrade e di Spea, la società controllata del gruppo Atlantia che si occupa delle manutenzioni. Nel registro degli indagati quindi sono finti Michele Donferri Mitelli, egli stesso responsabile delle manutenzioni sulla rete ...

Ponte Morandi - svolta nell’inchiesta bis. Indagati per falso due superdirigenti : Nel filone sui monitoraggi alterati ad altre strutture, accusati di falso lo storico capo delle manutenzioni di Aspi e l’Ad di Spea