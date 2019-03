Politica | partecipazione e sostenibilità | nasce rete di otto Festival

Primarie Pd - Fico : più partecipazione alla Politica c'è - meglio è : Mosca, 4 mar., askanews, - 'Ho fatto gli auguri di buon lavoro al segretario del Pd, Zingaretti, perchè mi sembra doveroso augurare buon lavoro. E questo in generale e in assoluto: più partecipazione ...

MOLFETTA. IN PREPARAZIONE IL FORUM EUROPEO "GIOVANI E Politica - TRA DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE" : MOLFETTA. Come i giovani europei partecipano alla vita democratica? Come i decisori politici percepiscono i bisogni e le esigenze dei ragazzi traducendoli in politiche attive? Se ne parlerà a Molfetta ...