Pisa | dimesso tre volte dall’ospedale 32enne si suicida La mamma | “Voglio la verità”

(Di domenica 31 marzo 2019) La Procura diindaga sulla morte di un ragazzo di 32 anni,dopo essere statodal reparto di psichiatria dove era stato ricoverato per problemi mentali. Ad un amico avrebbe confessato: "Se mi mandano a casa mi ammazzo". La rabbia della: "Ditemi con chiarezza cosa è successo, perché mio figlio è morto e nessuno mi ha avvisato".

