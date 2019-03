Pil | il ministro Tria | “Crescita in Italia si avvia verso lo zero La Germania si è

ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2019) La crescita innel 2019 silo“. Questo perché lasi è fermata e quindi tutta l’Europa ha rallentato. È l’analisi deldell’Economia Giovannial Festival dell’Economia civile a Firenze. “Siamo di fronte -ha detto il titolare del Mef – a un rallentamento della crescita in tutta Europa. Si è fermata lae di conseguenza si è fermata la parte più produttiva dell’. Ora siccome l’da anni cresce un punto in meno degli altri paesi europei noi cimolo”.Ma non è solo una questione di crescita. Secondo il, infatti, “la crescita è necessaria e non sufficiente, ma ci vuole. Se guardiamo al tipo di crescita, questa può essere non inclusiva ma diretta, con un modello sbagliato che porta alla non crescita. Serve dunque una crescita equilibrata e non ...

