Perché Icardi non è stato convocato per Inter Lazio | mancato chiarimento e condizione

Perché l'Inter ha vinto su Icardi : E così Icardi è tornato ad allenarsi in gruppo, che non vuol dire comunque far parte del gruppo. Per quello - per sentirsi pienamente organico alla squadra - ci sarà bisogno di tempo, di verifiche, di ...

Inter-Icardi - Wanda Nara torna a parlare in tv : “dà priorità alla sua salute perchè non si sente importante” : Wanda Nara torna a parlare del ‘caso Icardi’ a Tiki Taka, le parole della moglie-agente di Maurito nel programma di Pierluigi Pardo Dopo il forfait in Europa League, anche in occasione dell’incontro di campionato dell’Inter contro la Spal, Mauro Icardi non è stato convocato. A parlare, ancora una volta, del caso che coinvolge Maurito, la moglie-agente del calciatore Wanda Nara. “Dove abbiamo visto Inter-Spal? ...

Inter - Spalletti si gode il successo sulla Spal : “una partita di carattere. Icardi? Di lui non parlo perchè…” : L’allenatore toscano ha parlato dopo la vittoria sulla Spal, soffermandosi anche sul caso relativo a Mauro Icardi Una vittoria liberatoria, che permette all’Inter di mantenere il contatto con il Milan ad una settimana dal derby con il Milan che vale il terzo posto. Spada/LaPresse Soddisfatto Luciano Spalletti per la prova dei nerazzurri, riusciti solo nel secondo tempo a regolare i propri avversari con i gol di Politano e ...

Spalletti : «Icardi è infortunato come Keita - Perché ne parlate in maniera diversa?» : Luciano Spalletti nel post-partita di Cagliari-Inter 2-1. «Di Icardi vi domandate la sua situazione, mentre di Keita mi domandate dell’infortunio. Non c’è differenza, invece. Icardi è infortunato, ha un problema al ginocchio». «Nel primo tempo Inter brutta nel primo tempo, palla lenta nel girare, poca qualità, poca intuizione nel capire dove andava la palla, pochi duelli vinti, poche palle riconquistate». «Il Cagliari ha fatto gol ...

Icardi - Marotta : 'Niente da ricucire Perché non c'è mai stata una rottura' : Poi il calcio è uno sport di gruppo, non un gioco individuale . Pensiamo alla partita. Per il quarto posto c'è una bella lotta , ci sono tanti punti e tante partite ancora, le squadre sono agguerrite ...

Icardi-Juventus - perchè si può davvero? Nuova idea di scambio : ICARDI JUVENTUS- La Juventus osserva attentamente l’evolversi della trattativa del rinnovo contrattuale di Icardi con l’Inter. Il club nerazzurro starebbe valutando attentamente l’opportunità di offrire un nuovo contratto all’attaccante argentino, anche se la sensazione è che le due parti viaggino in totale rotta di collisione. Ecco perchè Paratici osserva interessato. Come evidenziato dallo stesso direttore […] More

Icardi-Juventus - ecco perchè si può davvero : la mossa bianconera : ICARDI JUVENTUS- Mauro Icardi potrebbe vestire la maglia della Juventus in vista della prossima stagione. Solo fantacalcio? Forse per il momento sì, ma attenzione ai prossimi retroscena in vista dell’estate. Lo stesso Paratici, nelle scorse settimane, ha lasciato la porta aperta, ammettendo: “Icardi, se ne parlerà in estate”. Una risposta che avrebbe infastidito Marotta, il […] More

Mauro Icardi - il cupo sospetto di Marotta sul suo infortunio : Perché può finire in tribunale : Altro che riappacificazione tra i vertici dell'Inter e Mauro Icardi e Wanda Nara. Gli ultimi sviluppi della complicatissima trattativa rischiano di portare la vicenda dallo spogliatoio interista a un'aula di tribunale. L'attaccante argentino ha disertato la terza partita di fila, sua moglie e agente

Icardi-Juventus - ecco perchè si può davvero : piano Paratici : ICARDI JUVENTUS- Una rottura interna con l’Inter la quale resta avvolta ancora nel mistero più totale. Wanda Nara, moglie e procuratrice del giocatore, ha ammesso la volontà di restare all’Inter e di rinnovare il contratto con il club nerazzurro. Marotta, dal canto suo, ha confermato la voglia di trattenere Icardi all’Inter proponendogli il rinnovo contrattuale. […] More

Chirico : Ecco perchè Icardi alla Juve sarebbe un guaio - : Il pensierino che potrebbe fare Paratici a giugno e che ha scatenato la reazione di Marotta non piace a tutto il mondo Juve. Icardi in bianconero? Anche no, anzi proprio no per Marcello Chirico. Il ...

Compleanno Icardi - nessuna crisi tra Wanda e Mauro : il perchè delle foto bruciate e il post d’auguri [FOTO e VIDEO] : Altro che crisi: il significato delle foto bruciate da Wanda Nara ed il romantico post d’auguri per il Compleanno di Mauro Icardi Mauro Icardi spegne oggi 26 candeline e, in attesa di trovare un punto d’incontro con l’Inter, ha deciso di passare la sua giornata speciale sul lago di Como con la sua famiglia. Nella serata di ieri, un video postato da Wanda Nara ha fatto pensare ad una crisi col marito. La moglie e manager ...

Wanda Nara brucia una foto di Icardi - ma c'è un motivo : ecco Perché : Chi è capitato nelle Stories di Instagram di Wanda Nara tra il 18 e il 19 febbraio sarà rimasto a bocca aperta quando ha visto gettare sul fuoco una foto dell'argentina in compagnia del marito Mauro Icardi . Qualcuno avrà subito pensato: "ecco, si sono lasciati". D'altronde se questo non è un periodo facile per il calciatore interista, che è stato privato della fascia da capitano, le cause sono due: Wanda e le sue dichiarazioni rilasciate ...

Inter - Spalletti : “perchè Icardi non è sceso nello spogliatoio?” : Successo importante per l’Inter nel match di campionato contro la Sampdoria, al termine della partita ecco le dichiarazioni di Spalletti: “Ho gradito molto che Icardi sia venuto allo stadio”, ha detto a caldo l’allenatore nerazzurro Luciano Spalletti, “ma avrei gradito ancor di più se fosse venuto in spogliatoio a festeggiare con i compagni. Per tornare alle normalità ci sono da fare ulteriori passaggi, ...