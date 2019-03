Per Federer trofeo n° 101

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Per Roger Federer sono 101! Trionfo in due set su John Isner : Adesso sono 101! Roger Federer trionfa nel Masters 1000 di Miami, vincendo per il quarto titolo della carriera in Florida, dopo aver battuto in due set l’americano John Isner con il punteggio di 6-1 6-4 dopo poco più di un’ora. Una finale semplicemente perfetta per lo svizzero, che mette il sigillo numero 101 ad una storia fantastica che non sembra finire mai. Inizia la partita ed arriva subito il break dello svizzero, che alla terza ...

Federer e la “carica dei 101” : Roger è il Re di Miami - nulla da fare Per Isner : Roger Federer ha dominato contro Isner nella finale del Miami Open, lo svizzero sontuoso al servizio e non solo Roger Federer ha vinto oggi il torneo numero 101 della sua favolosa carriera, il quarto in quel di Miami. Un successo netto questa sera contro Isner, un 6-1 6-4 condizionato anche da un infortunio che ha colpito l’americano sul finale dell’incontro. Federer al di là di questa serata, ha giocato un torneo sontuoso, ...

Tennis - Federer e Isner i finalisti di Miami niente da fare Per le giovani promesse canadesi : Domenica, l'ex numero uno del mondo, vincitore di 20 titoli del Grande Slam, dovrà vedersela con Isner che ha battuto cinque volte in sette scontri, l'ultimo risalente al 2015 . "So cosa aspettarmi ...

Tennis - Federer e Isner i finalisti di Miami : niente da fare Per le giovani promesse canadesi : Domenica, l'ex numero uno del mondo, vincitore di 20 titoli del Grande Slam, dovrà vedersela con Isner che ha battuto cinque volte in sette scontri, l'ultimo risalente al 2015 . 'So cosa aspettarmi ...

ATP Miami – Federer in semifinale - Anderson ko in 2 set : Per lo svizzero c’è Shapovalov : Federer in semifinale al torneo ATP di Miami: lo svizzero affronterà Shapovalov Roger Federer non ha dovuto faticare troppo, nella notte italiana, per staccare il pass per la semifinale del torneo ATP di Miami. Il tennista svizzero ha regolato in soli due set il sudafricano Anderson. Dopo un’ora e 26 minuti di gioco, Federer ha potuto alzare le braccia al cielo per la sua vittoria per 6-0, 6-4 che gli permettere di accedere alla ...

Tennis : la Hopman Cup dal 2020 scompare ufficialmente Per fare posto all’ATP Cup. Federer rattristato : Si attendeva solo l’ufficialità e oggi è arrivata dall’ITF: dal 2020 non si giocherà più la Hopman Cup di Tennis, torneo di esibizione a squadre con una storia iniziata nel 1989. La Federazione Internazionale ha infatti annunciato la risoluzione immediata dell’accordo con l’evento. Pertanto l’avventura a Perth si conclude con il successo del 2019 (31esima edizione) della coppia svizzera formata da Roger Federer e da ...

Tennis - Miami : fuori Djokovic - Federer cancellato Per pioggia : Il serbo, numero uno del mondo e del seeding, cede in tre set a Roberto Bautista Agut : 1-6 7-5 6-3 il punteggio che condanna Djokovic, sei volte campione nel torneo. La svolta del match nel secondo ...

ATP Miami – Federer rischia grosso all’esordio - lo svizzero suPera in rimonta il moldavo Albot : Il tennista svizzero riesce a portare a casa il match con il moldavo solo al terzo set, dovendo rimontare l’iniziale svantaggio Non proprio una passeggiata di salute l’esordio di Roger Federer al Miami Open, lo svizzero infatti deve sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione del moldavo Albot. L’avvio di gara è tutto a favore di quest’ultimo, che si porta in vantaggio conquistando il primo parziale. Qui ...

Cecchinato ok senza giocare - attesa Per Federer : fatica più del previsto la numero 1 al mondo Naomi Osaka, che ha impiegato due ore per piegare 6-0 6-7, 3, 6-1 la belga Yanina Wickmayer, numero 141 del ranking mondiale. La 21enne vincitrice degli ...

Federer rilancia : 'Vinco più del 2018' - Zanni - . Nadal Academy : dove crescono i campioni di domani - Pastorella - Perosino - . Djokovic il ... : Per quasi due decenni è stato l'ombra di Rafa in tutti i campi del mondo condividendo con lui sconfitte, poche, e storici trionfi, un'enormità soprattutto al Roland Garros di Parigi dove insegue la ...

Tennis – Roger Federer e i 109 titoli di Jimmy Connors : “non gioco a tennis Per i record” : Dopo il 100° titolo vinto a Dubai, Roger Federer è vicinissimo al record di Jimmy Connors: il tennista svizzero glissa sull’argomento che, a suo dire, non rappresenta un’ossessione Dopo aver vinto il 100° titolo della sua carriera a Dubai, Roger Federer ha rischiato di passare subito a quota 101 a Indian Wells, salvo poi perdere la finale contro Thiem. Il tennista svizzero sembra poter superare senza problemi i 109 tornei vinti ...

Indian Wells – La sportività di Federer : “contento Per Thiem - ha giocato meglio. Sconfitta? Ci sono passato tante volte…” : Roger Federer prende la sconfitta in finale di Indian Wells con sportività e filosofia: lo svizzero si complimenta con Thiem e guarda già al torneo di Miami con grande fiducia Sconfitto in finale lo scorso anno, sconfitto in finale anche in questa edizione. Per Roger Federer l’ulimo atto di Indian Wells rischia di diventare un tabù. Il campione svizzero però non fa drammi e prende la sconfitta con la solita sportività che lo ...

Indian Wells - Federer ko. Primo trofeo '1000' Per Thiem. Donne - favola Andreescu : Indian Wells, California, Usa,, 18 marzo 2019 - Dominic Thiem ha vinto il torneo di tennis di Indian Wells battendo Roger Federer per 3-6, 6-3, 7-5. Il Primo set è andato allo svizzero, poi l'...

Indian Wells - Federer ko. Primo trofeo '1000' Per Thiem. Donne - favola Andrescu : Indian Wells, California, Usa,, 18 marzo 2019 - Dominic Thiem ha vinto il torneo di tennis di Indian Wells battendo Roger Federer per 3-6, 6-3, 7-5. Il Primo set è andato allo svizzero, poi l'...