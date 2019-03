Paul Pogba | la stampa spagnola sicura | “il francese vuole il Real Madrid”

sportfair

(Di domenica 31 marzo 2019)verso ilMadrid? Latorna a parlare del trasferimento del centrocampistadel Manchester United Con il rientro di Zinedine Zidane alMadrid,pare essere sempre più vicino ai Blancos. Secondo la, il trasferimento del centrocampistapotrebbe essere fatto già quest’estate. Su ‘Marca’ si legge che il centrocampista “che rifiutato il rinnovo del contratto proposto a Mino Raiola, procuratore del giocatore, a gennaio” e per questo motivo “nelMadrid c’è un moderato ottimismo e ai piani alti del Bernabéu sanno che l’operazione non sarà semplice emente non a buon mercato”.L'articolo, la: “ililMadrid” SPORTFAIR.

WDraaijer : @bennii_jr - ???? Lionel Messi - ???? Neymar - ???? Leroy Sané - ???? Lorenzo Insigne - ???? Cristiano Ronaldo - ?????????????? Mar… - RobbieMUFC1990 : @Zippy_Penguin Mr Paul Pogba - noticiasdelmun4 : ¡El Manchester United se estremece contra Paul Pogba! -