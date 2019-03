Parma | D' Aversa | risultato troppo pesante

Serie A Parma - D'Aversa : «L'Atalanta è un modello da seguire» : Parma - " Atalanta ? E' una delle migliori squadre del campionato ". Questa l'opinione di Roberto D'Aversa alla vigilia della gara con i nerazzurri. " Fanno un gioco diverso rispetto agli altri - ...

Parma - centesima panchina di D'Aversa e poker della Lazio - LA CRONACA : Crociati praticamente mai […] L'articolo Parma, centesima panchina di D'Aversa e poker della Lazio - LA CRONACA sembra essere il primo su ilParmense.net....

Parma - D'Aversa : 'L'errore di Gervinho? Se non avessimo vinto non sarebbe finita bene per lui' : Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa commenta a Sky Sport il successo sul Genoa: 'L'errore di Gervinho? Gli ho detto a fine partita che non sarebbe andata bene per lui se non avessimo vinto, ride, ndr,. Ritorno al successo? Vero che abbiamo affrontato ...

Parma-Genoa - D’Aversa : “l’egoismo di Gervinho? Credo nella buona fede” : Successo per il Parma nella gara di campionato contro il Genoa, importanti punti per la squadra di D’Aversa, ecco le dichiarazioni dell’allenatore ai microfoni di Sky Sport: “abbiamo affrontato squadre in casa come Inter e Napoli, oggi il pubblico ci ha dato una grande gara, si respirava un’aria diversa, oggi tre punti fondamentali. Gervinho nell’ultima occasione ha sbagliato lo stop, voleva superare il ...

Parma-Genoa - le probabili formazioni : dubbi a centrocampo per D’Aversa : PARMA GENOA probabili formazioni – Finisce l’attesa dei tifosi italiani: torna la Serie A. Conclusosi il turno europeo e dopo la sfida di questa sera tra la capolista Juventus e l’Udinese, il campionato continuerà sabato alle 18:00 con il 26° scontro in massima serie tra Parma e Genoa, il 46° nella storia delle due società. […] L'articolo Parma-Genoa, le probabili formazioni: dubbi a centrocampo per D’Aversa ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Rammaricato per il pareggio» : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/Serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', EMPOLI - Dopo il rocambolesco pareggio del Castellani contro l' Empoli , il ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Salvezza? L'unica medicina è lavorare sul campo»

Parma travolto - D'Aversa distribuisce le colpe - : L'analisi di D'Aversa ai microfoni di 'Sky Sport' parte da qui: 'C'è stato un episodio su cui si poteva riaprire la partita, non cerchiamo alibi, ma il rigore revocato è un po' dubbio e anche quello ...

Parma Napoli formazioni probabili - le scelte di D’Aversa e Ancelotti : Parma Napoli formazioni – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 25^ giornata del campionato tra domani e domenica 24 febbraio. Domenica alle 18 il Napoli cercherà punti in casa del Parma per rimanere in scia alla Juventus. Una sfida che è stata equilibrata negli ultimi cinque precedenti in Serie A: due vittorie […] L'articolo Parma Napoli formazioni probabili, le scelte di D’Aversa e Ancelotti è stato realizzato da ...

Cagliari-Parma - D’Aversa : “Dobbiamo essere più lucidi ed equilibrati” : Cagliari-Parma 2-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato della sconfitta contro il Cagliari: “Sicuramente a livello psicologico cambia molto questo risultato per noi e per loro, nel primo quarto d’ora ha fatto meglio il Cagliari, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio noi”. LEGGI […] L'articolo Cagliari-Parma, D’Aversa: “Dobbiamo ...

Parma - D'Aversa : 'Non si possono prendere gol del genere. Ormai non siamo più una sorpresa' : Roberto D'Aversa , allenatore del Parma , commenta a Sky Sport la sconfitta in casa del Cagliari: 'A livello psicologico questo risultato cambia molto per noi e per loro. Nel primo quarto d'ora meglio il Cagliari, nella ripresa meglio noi. Abbiamo ...