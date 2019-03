Papera Donnarumma | il portiere amareggiato dopo l’erroraccio | “supererò anche questo”

sportfair

(Di domenica 31 marzo 2019) Donarumma ripensa all’errore contro la Sampdoria che è costato la sconfitta al Milan: le parole amare delrossonero “Ringrazio i miei compagni per il supporto. Capita di sbagliare, succede a tutti. Quando si vuole giocare sempre dal basso capitano cose del genere”. Cosìha parlatol’errore madornale di cui si è reso autore nel primo minuto del primo tempo del match tra Milan e Sampdoria. Ilrossonero al retro passaggio di un suo compagno ha risposto mettendo la palla nei piedi di Defrel, che ha facilmente ribadito in rete.“Dispiace perché non siamo riusciti a portare a casa nemmeno un punto. – ha aggiuntoa fine partita – L’anno scorso non ho passato un periodo facile, se ho superato quello posso superarequesto. E lo farò sempre a testa alta. Quagliarella è un grandissimo amico. L’ho ...

CorSport : #Donnarumma, papera clamorosa durante #SampdoriaMilan ?? - Glinformati : Le pagelle rossonere - La papera di Donnarumma costa la sconfitta - GLI INFORMATI - - VELOSPORT1960 : -