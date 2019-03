Papa | i cristiani dialoghino sempre

Papa Francesco in Marocco : no al proselitismo - cristiani non siano insignificanti : "Le vie della missione non passano attraverso il proselitismo": è l'avvertimento lanciato da Papa Francesco incontrando il clero in Marocco nella cattedrale di Rabat. "Il problema non è essere poco numerosi, ma essere insignificanti, diventare un sale che non ha più il sapore del Vangelo, o una luce che non illumina più niente", ha sottolineato il Pontefice. Francesco ha messo in guardia dai "tentativi di usare le ...

Papa IN MAROCCO/ I ponti di Francesco anche dove i cristiani sono un piccolo gregge : Ieri e oggi PAPA Francesco è in viaggio apostolico in MAROCCO, dove ha chiesto per la fede non solo tolleranza, ma rispetto e stima

AFRICA/MAROCCO - Il Papa : i cristiani "vogliono fare la loro parte" nella società marocchina : Citando poi La Conferenza internazionale sui diritti delle minoranze religiose nel mondo islamico, tenutasi a Marrakech nel gennaio 2016, il Papa ha valorizzato le dichiarazioni d'intenti formulate ...

Il Papa : "Non si è cristiani se si prega con l'io" : 'Non c'è ostentazione dei propri problemi come se noi fossimo gli unici al mondo a soffrire. Non c'è preghiera elevata a Dio che non sia la preghiera di una comunità di fratelli e sorelle . Il noi, ...

Papa Francesco : contrastare la tratta è un compito urgente per i cristiani di oggi : ... ha proseguito McCaffrey, preannunciando il progetto del 'primo Summit su fede e filantropia per portare insieme benefattori di tutte le fedi e di tutto il mondo per parlare di come il loro ...

Papa mette in guardia da una guerra tra cristiani e musulmani - : ... credenti, non siamo in grado di darci una mano, abbracciarsi e professare insieme la fede, sarà una sconfitta Questo documento è nato dalla fede in Dio, che è il padre di tutti e il padre del mondo, ...