Pallavolo – Serie A1 Femminile | solo un punto per il Club Italia CRAI contro la Bosca San

(Di domenica 31 marzo 2019)A1: ilconquista unnell’ultima partita Chiusura agrodolce della Samsung Volley Cup di A1 per ilche cede 3-2 (20-25, 23-25, 25-13, 25-22, 16-14) allaSan Bernardo Cuneo. In avvio di gara le azzurrine hanno dato seguito a quanto di buono dimostrato in campo nelle ultime due partite per poi disunirsi nel terzo parziale e non riuscendo più a chiudere a proprio favore le ultime due frazioni di gioco. Il bilancio del progetto è comunque positivo visti i progressi di ogni singola atleta e dell’intera formazione. Ora per le azzurrine si apre un nuovo capitolo agonistico con gli impegni estivi con le Nazionali.CRONACA – Avvio equilibrato della partita con le due formazioni che partono sostanzialmente alla pari. E’ il primo attacco vincente di capitan Lubian a segnare il primo vantaggio del(3-4). Poi è un ...

