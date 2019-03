Pallavolo | Club Italia sconfitta 1-3 contro Ortona

Pallavolo – Serie A1 Femminile : solo un punto per il Club Italia CRAI contro la Bosca San Bernardo Cuneo : Serie A1 Femminile: il Club Italia CRAI conquista un punto nell’ultima partita Chiusura agrodolce della Samsung Volley Cup di A1 per il Club Italia CRAI che cede 3-2 (20-25, 23-25, 25-13, 25-22, 16-14) alla Bosca San Bernardo Cuneo. In avvio di gara le azzurrine hanno dato seguito a quanto di buono dimostrato in campo nelle ultime due partite per poi disunirsi nel terzo parziale e non riuscendo più a chiudere a proprio favore le ultime due ...

Pallavolo – Fabris eletto vice-Presidente dell’Associazione dei Club Europei Femminili : A Milano la riunione dell’ACPV, l’Associazione dei Club Europei Femminili. Mauro Fabris eletto vice-Presidente Si è riunita martedì 26 marzo, a Milano, l’ACPV, l’Associazione dei Club Europei di Pallavolo, costituita nel maggio dello scorso anno su iniziativa, tra gli altri, della Lega Pallavolo Serie A Femminile, al fine di rappresentare gli interessi dei Club di vertice e delle Leghe di Pallavolo femminile nel ...

Pallavolo femminile : il Club Italia CRAI conquista 3 punti nella gara con Chieri : Pallavolo, ultima gara di regular season: Club Italia CRAI vittorioso contro Chieri per 3-1 L’ultima partita della stagione tra le mura del Palazzetto del Centro Federale Pavesi porta in dote alle ragazze del Club Italia CRAI la prima vittoria in questa Samsung Volley Cup di A1. Le azzurrine hanno sconfitto la Reale Mutua Fenera Chieri per 3-1 (25-17, 25-22, 19-25, 25-23) decretando la retrocessione matematica della formazione ...

Pallavolo – Serie A2 Maschile : sconfitta al tie-break per il Club Italia Crai - Gioia del Colle si impone 3-2 : Non bastano due set di vantaggio agli azzurrini, costretti a capitolare dopo la strepitosa rimonta dei padroni di casa Nella penultima gara della Regular Season, l’Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma è uscito sconfitto al tie-break dal campo di Gioia del Colle 3-2 (23-25, 23-25, 25-19, 25-23, 15-13). Dopo essere riusciti a conquistare i primi due set grazie ad un avvio di gara ben giocato e condotto mantenendo sempre alta la ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : il Club Italia CRAI ospita Chieri nella penultima giornata : Serie A1 femminile: nella penultima giornata il Club Italia CRAI ospita Chieri nella penultima giornata del Campionato di A1 il Club Italia CRAI ospita domenica alle 17 al Centro Pavesi Fipav di Milano la Reale Mutua Fenera Chieri. Le azzurrine sono reduci dalla bella gara disputata domenica scorsa a Cremona contro la E’Più Pomì Casalmaggiore durante la quale hanno conquistato un punto cedendo solo al tie break per 3-2. Ottimo il gioco ...

Pallavolo – Serie A2 Maschile : ultima trasferta stagionale per il Club Italia Crai - le azzurre impegnate a Gioia del Colle : Gli azzurrini si presenteranno alla sfida di domani non in perfette condizioni, con notizie non confortanti dall’infermeria Per la penultima gara della Regular Season, sabato alle ore 20.30 (diretta Lega Volley Channel), l’Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma farà visita a Gioia del Colle. In queste ultime due gare, gli azzurrini avranno sicuramente la voglia di ritrovare la vittoria per chiudere al meglio la stagione. Negli ...

Pallavolo – Serie A2 maschile : sfuma la rimonta per il Club Italia Crai - il Grottazzolina trionfa 3-1 : Serie A2 Credem Banca: l’A.M. Club Italia Crai non completa la rimonta e cede 3-1 contro Grottazzolina Nella penultima gara casalinga della Regular Season, l’Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma non è riuscito a bissare il successo dell’andata, cedendo 3-1 (22-25, 21-25, 25-17, 23-25) contro la Videx Grottazzolina. Un risultato che arriva al termine di una gara nella quale, dopo una partenza sottotono, gli azzurrini erano stati in ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : si gioca l’undicesimo turno - Club Italia Crai impegnato a Cremona : Impegno in trasferta per le azzurre nell’undicesimo turno del campionato di Serie A1 Femminile, le ragazze di Bellano affronteranno Cremona Domenica le azzurrine del Club Italia Crai saranno impegnate al Pala Radi di Cremona per l’11° turno di ritorno della Samsung Volley Cup di A1. Le giovani atlete della formazione federale scenderanno in campo alle 17 per sfidare la Èpiù Pomì Casalmaggiore. La squadra allenata da Marco Gaspari la ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : sconfitta casalinga per il Club Italia Crai - Bergamo si impone 0-3 : Niente da fare per le azzurre al cospetto di Bergamo, riuscita ad imporsi senza lasciare nemmeno un set alle avversarie Nella decima giornata di ritorno della Samsung Volley Cup di A1 il Club Italia Crai rimedia sul campo del Centro Federale Pavesi di Milano una brutta sconfitta per 3-0 (23-25, 17-25, 4-25) contro la Zanetti Bergamo. Se le azzurrine hanno ben figurato nel primo set, hanno avuto una reazione d’orgoglio nel secondo, è nel ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : Club Italia Crai a caccia della prima vittoria - al Centro Pavesi arriva Bergamo : Si gioca la decima giornata del campionato di Serie A1 Femminile, le azzurrine sfidano davanti al proprio pubblico la Zanetti Bergamo La 10ª giornata di ritorno della Samsung Volley Cup di A1 vedrà il Club Italia Crai impegnato con la Zanetti Bergamo. Domenica alle 17 al Centro Federale Pavesi le azzurrine scenderanno in campo per cercare la prima vittoria in questa regular season. Mentre per la squadra ospite il match di domenica è ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : Bisonte troppo forte per il Club Italia - azzurre sconfitte 3-0 dalle fiorentine : Il Bisonte colpisce e non lascia scampo al Club Italia nel posticipo della 22ª giornata, le fiorentine ipotecano i Play-Off Il Mandela Forum si conferma un fortino inespugnabile per Il Bisonte Firenze, che con il 3-0 rifilato al Club Italia Crai nel posticipo della 22^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminole infila la sesta vittoria consecutiva davanti ai suoi tifosi e mette un’ipoteca sui play off: la nona in ...

