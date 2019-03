Pallanuoto | Europa Cup femminile 2019 | trionfa l’Olanda | Setterosa chiude quarto

Pallanuoto - Europa Cup 2019. Fabio Conti : “Bene perdere così in questa parte della stagione - fondamentale la condizione fisica” : Una sconfitta davvero nettissima: il Setterosa esce dalla partita dopo il primo quarto, l’Olanda domina. 17-11 per le campionesse d’Europa che superano nettamente le padrone di casa a Torino nella semifinale di Europa Cup: azzurre che domani andranno a giocarsi la terza piazza con l’Ungheria. Questo il commento del ct Fabio Conti: “Brave loro ma la nostra partita non è tutta da buttar via. Qualcosa di buono ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Italia-Olanda 11-17. Il Setterosa giocherà per il terzo posto : L’Olanda si vendica dell’Italia che l’aveva battuta per due volte nel girone eliminatorio dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile e in semifinale supera il Setterosa con il punteggio piuttosto netto di 17-11. Per le azzurre ci sarà domani la finale per il terzo posto contro l’Ungheria, sconfitta 15-14 dalla Russia, che invece disputerà l’atto conclusivo contro le Orange. Nel primo quarto è l’Olanda a ...

LIVE Italia-Olanda Pallanuoto 4-5 - Semifinale Europa Cup 2019 in DIRETTA : Setterosa a caccia della finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Semifinale di Europa Cup 2019: a Torino, davanti al pubblico di casa, il Setterosa affronta l’Olanda in una sfida attesissima che vale l’accesso all’ultimo atto della competizione continentale. Scontro diretto molto difficile per la compagine guidata da Fabio Conti: davanti le campionesse d’Europa in carica, battute però dalle azzurre negli ultimi due confronti (arrivati ...

LIVE Italia-Olanda Pallanuoto 2-1 - Semifinale Europa Cup 2019 in DIRETTA : Setterosa a caccia della finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Semifinale di Europa Cup 2019: a Torino, davanti al pubblico di casa, il Setterosa affronta l’Olanda in una sfida attesissima che vale l’accesso all’ultimo atto della competizione continentale. Scontro diretto molto difficile per la compagine guidata da Fabio Conti: davanti le campionesse d’Europa in carica, battute però dalle azzurre negli ultimi due confronti (arrivati ...

LIVE Italia-Olanda Pallanuoto - Semifinale Europa Cup 2019 in DIRETTA : Setterosa a caccia della finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Semifinale di Europa Cup 2019: a Torino, davanti al pubblico di casa, il Setterosa affronta l’Olanda in una sfida attesissima che vale l’accesso all’ultimo atto della competizione continentale. Scontro diretto molto difficile per la compagine guidata da Fabio Conti: davanti le campionesse d’Europa in carica, battute però dalle azzurre negli ultimi due confronti (arrivati ...

Italia-Olanda Pallanuoto femminile - Semifinale Europa Cup 2019 : programma - orario e tv : L’Italia, che grazie alla vittoria dell’Ungheria sulla Grecia ha già staccato il pass per la Super Final di World League, domani alle ore 16.30 affronterà nella seconda Semifinale dell’Europa Cup di pallanuoto femminile l’Olanda, che oggi ha superato nei quarti la Spagna per 9-6. Azzurre ed Orange di sono già incontrate per due volte nel girone eliminatorio, con due vittorie della formazione italiana. FINA TV (a ...

Pallanuoto maschile - anche il Settebello punta l’Europa Cup. Scattano gli allenamenti degli azzurri con la Spagna : Partirà domani, venerdì 29 marzo, il ritiro di Ostia per il Settebello e si concluderà giovedì 4 aprile: il common training con la Spagna culminerà nell’amichevole di martedì 2. Prevista poi la partenza per Zagabria, dove venerdì 5 gli azzurri affronteranno la Russia alle ore 18.30. La Final Eight dell’Europa Cup di Pallanuoto infatti si svolgerà a Zagabria, in Croazia, dal 5 al 7 aprile: i quarti di finale saranno, in ordine di ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : tutto pronto a Torino. L’Italia cerca il pass per la Super Final di World League : Sta per scattare a Torino la Final Six dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile: la manifestazione sarà presentata oggi alle ore 12.00 presso la Sala Colonne del Comune del capoluogo piemontese. La tre giorni di gare, da domani al 31 marzo, si terrà al Palazzo del Nuoto, ma verranno presentati anche i Campionati Assoluti Open di tuffi, che si terranno sempre fino a domenica alla Piscina Monumentale. Importanti gli interventi odierni del ...

Pallanuoto femminile - c’è anche Carolina Marcialis tra le convocate del Setterosa! Chance per la moglie di Cassano in Europa Cup! : Carolina Marcialis torna a giocare in Nazionale, l’atleta del Rapallo è stata convocata dal CT Fabio Conti per la Final Six dell’Europa Cup 2019 di Pallanuoto femminile che andrà in scena nel weekend a Torino. La nostra Nazionale, già qualificata alle semifinali del torneo, punta alla vittoria di fronte al proprio pubblico e ha tutte le carte in regola per andare a caccia del successo: le azzurre vogliono farsi strada nel torneo e ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : verranno utilizzate le nuove regole di gioco! Tutte le novità - ecco cosa cambia : La Final Six dell’Europa Cup 2019 di Pallanuoto femminile sarà il teatro del debutto delle nuove regole, la FINA ha infatti approvato una radicale rivoluzione che cambierà il modo di giocare di questo sport. Gli atti conclusivi del torneo, che andranno in scena a Torino nel weekend del 29-31 marzo, si disputeranno infatti con il nuovo meccanismo a cui Tutte le giocatrici dovranno abituarsi in fretta visto che verrà utilizzato negli anni a ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : programma - orari - tv e tabellone. Setterosa già in semifinale : Nel weekend del 29-31 marzo il Palazzo del Nuoto di Torino ospiterà la Final Six dell’Europa Cup 2019 di Pallanuoto femminile. Si tratta di un torneo importante perché mette in palio tre posti per la World League (4-7 giugno a Budapest) la cui vincitrice si qualificherà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia ha brillato nella fase a gironi ed è ammessa di diritto alle semifinali dell’Europa Cup dove aspetta la vincente del ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : le convocate dell’Italia per la Final Six di Torino. Le 15 azzurre chiamate da Fabio Conti : L‘Italia della Pallanuoto femminile si prepara alla Final Six di Europa Cup, che si giocherà con le nuove regole, e così, approfittando della pausa del campionato, il CT Fabio Conti ha optato per un lungo collegiale ad Ostia dal 14 al 28 marzo in vista del trasferimento a Torino dove si terrà la competizione dal 29 al 31 marzo (l’Italia giocherà la prima gara il 30). Il commissario tecnico ha ufficializzato l’elenco delle 15 ...

Pallanuoto - Final Eight Europa Cup 2019 : ufficiale il calendario delle sfide. Il cammino dell’Italia : Ufficializzato il calendario della Final Eight dell’Europa Cup di Pallanuoto, che si svolgerà a Zagabria, in Croazia, dal 5 al 7 aprile: i quarti di Finale saranno, in ordine di tabellone, Ungheria-Montenegro, Spagna-Serbia, Italia-Russia e Croazia-Grecia. Gli azzurri, eventualmente, in semiFinale incroceranno la vincente della sfida tra magiari e montenegrini. Le prime tre classificate passeranno alla Super Final di World League, che si ...

Pallanuoto - i convocati dell’Italia per le Finali di Europa Cup. I 15 azzurri scelti da Sandro Campagna : Il CT del Settebello, Sandro Campagna, ha scelto 15 azzurri per la preparazione in vista delle Finali di Europa Cup, che si disputeranno a Zagabria, in Croazia, dal 5 al 7 aprile. In palio tre pass per le Finals di World League, che si disputeranno in Serbia a a giugno: chi vince tra tre mesi va a Tokyo 2020. Ritiro ad Ostia dal 29 marzo al 4 aprile e common training con la Spagna, con la quale è prevista un’amichevole martedì 2, poi ...