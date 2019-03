Osvaldo… ‘balla con le stelle’ | debutto col botto per l’ex calciatore nel dance show

sportfair

(Di domenica 31 marzo 2019) Dani Osvaldo protagonista della prima puntata di ‘Ballando con le Stelle’: l’excolpisce in particolar modo Selvaggia Lucarelli Dani Osvaldo ha dato spettacolo durante il primo appuntamento di ‘Ballando con le Stelle‘. Nel programma condotto da Milly Carlucci, l’exha messo in mostra le sue doti da ballerino, esibendosi sul palco e convincendo i giudici del. In particolare, Selvaggia Lucarelli è apparsa colpita dalla performance dell’argentino in pista con la maestra Veera Kinnunen. La giornalista si è chiesta dove sia stato Osvaldo negli ultimi anni e come mai non si conoscessero. L’exdi Juventus e Roma, alla fine della serata, si è aggiudicato il secondo posto in classifica.L'articolo Osvaldo… ‘balla con le stelle’,colper l’exnel ...

Gazzetta_it : #BallandoConleStelle Anvedi come balla #Osvaldo: che show dell'ex goleador - VELOSPORT1960 : - Wilderose08 : RT @Gazzetta_it: #BallandoConleStelle Anvedi come balla #Osvaldo: che show dell'ex goleador -