Orrore a Milano | trovato corpo smembrato e carbonizzato

(Di domenica 31 marzo 2019)nella periferia nord di, dove è stato riune privo di testa e arti. Il cadavere è ancora senza un nome e per il momento non si sa neanche se si tratti di un uomo o di una donna. Sono stati i Vigili del fuoco a fare la macabra scoperta, perché intervenuti per spegnere un incendio in via Cascina dei Prati, nel quartiere della Bovisasca, a poca distanza dal Parco Walter Chiari. La chiamata ai pompieri è avvenuta ieri sera, sabato 31 marzo, verso le 22,15 e segnalava la presenza di un cassonetto della spazzatura che aveva preso fuoco.Le fiamme, probabilmente dolose, ma questo solo ulteriori indagini potranno confermarlo, si sono sprigionate all"interno di una specie di discarica a cielo aperto. Quando sono riusciti a spegnere il rogo i Vigili del fuoco hanno visto il cadavere,, decapitato e mutilato. Gli arti inferiori sono stati ...

