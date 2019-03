Blastingnews

(Di domenica 31 marzo 2019) E' giallo a. Ieri sera, poco dopo le 22, i vigili del fuoco in seguito ad un intervento alla Bovisasca (quartiere della zona nord, appartenente al Municipio 9) hanno rinvenuto un cadavere. Secondo le prime frammentarie informazioni, ilsarebbe stato fatto a pezzi. Al momento, gli investigatori indagano per stabilire l'identità della(ancora non si sa se si tratti di uomo o una) e la dinamica della vicenda.Il macabro ritrovamento Ieri, in tarda sera, i vigili del fuoco sono stati chiamati a spegnere un piccolo incendio in via Cascina dei Prati. Un cittadino, al telefono, aveva segnalato un rogo in strada, nei pressi di alcuni cassonetti per la raccolta della spazzatura di un condominio. L'incendio, con ogni probabilità, è stato di natura dolosa. Al termine del semplice intervento, però, i pompieri si sono trovati di fronte un...

Noemithestar : Orrore a Milano: ritrovato corpo decapitato e carbonizzato, la vittima forse è una donna - Bettabetta59 : RT @claudioerpiu: Orrore a Milano, trovato corpo decapitato e a pezzi tra i rifiuti: indagini a tappeto - francesco_bigno : Orrore a Milano, trovato cadavere decapitato e carbonizzato in via Cascina dei Prati -