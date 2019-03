Oroscopo Pesci | aprile | buone notizie per il lavoro

Oroscopo weekend 6-7 aprile : dubbi amorosi per Gemelli e Pesci : In questo fine settimana del 6 e 7 aprile 2019 troviamo Venere, Nettuno e Mercurio nel segno dei Pesci con Giove in Sagittario e Marte in Gemelli. Urano e la Luna nei gradi del Toro. Saturno e Plutone in Capricorno. Il Sole in Ariete ed il Nodo Lunare in Cancro nella nona casa. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni dello zodiaco. Gemelli dubbioso in amore Ariete: astri del fine settimana poco concilianti per i nativi che avranno ...

Oroscopo di lunedì 1 aprile - previsioni del giorno da Bilancia a Pesci : Capricorno vola : L'Oroscopo del giorno di lunedì 1 aprile: il mese apre le porte all'amore e ai sentimenti con il transito della Luna in Pesci. Il periodo in esame vedrà emergere su tutti uno dei segni di Acqua più romantici: Pesci. A tenere testa ai simpatici amici nativi in Pesci solo atri due segni, Bilancia e Capricorno valutati a cinque stelle nel periodo. Invece, sempre tenendo conto della qualità riservata dall'Astrologia alla giornata in questione, ad ...

Oroscopo 2 aprile : intesa fragile per i Gemelli - decisioni importanti per i Pesci : La giornata di martedì 2 aprile sarà fatta di grandiosi acquisti per l'Acquario e tanto tempo da dedicare a se stessi per la Vergine. Sarà anche una giornata decisamente sottotono per la Bilancia ed il Leone, principalmente a causa di questioni amorose e di disagio per i Pesci. Meglio il Capricorno, il Gemelli e il Cancro su molti fronti, anche in quello finanziario. Dall'Ariete alla Vergine Ariete: l'instabilità in campo amoroso potrebbe ...

L'Oroscopo del weekend dal 29 al 31 marzo : Pesci divertito - Vergine innamorata : marzo sta per concludersi e L'oroscopo del weekend stila il riassunto delle opportunità e delle sensazioni amorose di ciascun segno zodiacale. Le previsioni astrologiche rappresentano il risultato dei transiti planetari favorevoli. Previsioni astrologiche Ariete: venerdì la Luna vi è amica poiché ospite del Sagittario e potrete lasciarvi prendere da un amore passionale e tanta voglia di avventura. Nel fine settimana sentirete forte il bisogno di ...

L'Oroscopo della settimana dall'1 al 7 aprile : Acquario polemico - Pesci emozionato : Il mese di marzo sta per volgere al termine e la prima settimana di aprile è in arrivo. Il Sagittario sarà alla ricerca delle perfezione in molti ambiti della sua vita, mentre il Capricorno dovrà fare delle scelte importanti. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali da lunedì 1 a domenica 7 aprile. Da Ariete a Vergine Ariete: Mercurio nel vostro segno vi farà sentire più liberi di agire. Sul lavoro potrebbero presentarsi ...

Oroscopo 5 aprile : buone idee per Leone - malinconie amorose per Pesci : Venerdì 5 aprile il Sole e la Luna saranno nel segno dell'Ariete. Giove in Sagittario e Marte in Gemelli. Urano in Toro e il Nodo Lunare in Cancro. Plutone e Saturno rimarranno sui gradi del Capricorno. Venere, Nettuno e Mercurio nel segno dei Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni. 'Amore nervoso' per il Cancro Ariete: Sole e Luna nel segno renderanno questo venerdì frizzante, facendo balzare l'umore dei nativi alle stelle. ...

Oroscopo del giorno 29 marzo da Bilancia a Pesci : venerdì ok scorpioncini - giù Sagittario : L'Oroscopo del giorno 29 marzo 2019 è pronto a partire in grande stile, svelando cosa ci riserverà la giornata di venerdì. A dare un senso a questo nuovo incontro quotidiano con le stelle ci pensa come al solito l'Astrologia, fonte inesauribile di idee e risorse per tutti coloro con problemi da risolvere. Vediamo dunque di dare una breve anteprima su chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avrà il piacere di ...

Oroscopo 28 marzo : Scorpione in calo - Pesci bene nei sentimenti : Metà dell'ultima settimana di marzo 2019 è passata e mentre ci avviciniamo a grandi passi al mese di aprile, vediamo come prosegue il cammino dei dodici segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 28 marzo 2019. Ariete: in amore situazione conflittuale, oggi le cose sembrano che non vadano come vorreste. Nel lavoro non è questo il periodo adatto per lanciarsi in nuove sperimentazioni. Recupero per il fisico....Continua a leggere

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 27 marzo : Ariete ottimista - Pesci sensibile : NelL'oroscopo dell'amore di coppia lo studio dei transiti planetari approfondisce alcuni stati d'animo di ciascun simbolo zodiacale. Sfumature sottili che solo le previsioni astrologiche delle relazioni a due sanno cogliere. Una frase d'amore dedicata a ciascun segno completerà L'oroscopo seguente. L'oroscopo e le previsioni dell'amore di coppia Ariete: il Sole nel vostro cielo vi assicura sempre ottimismo e gran voglia di vivere che potrete ...

Oroscopo del giorno 28 marzo - 2ª sestina : gran giovedì per Capricorno e Pesci - Bilancia ko : L'Oroscopo del giorno giovedì 28 marzo 2019 sottolinea il buon momento per due segni in particolare. Pronti a togliere il velo dall'Astrologia di mercoledì? Come visto dal titolo di apertura, nella giornata sotto esame a godere a pieno dell'apporto positivo delle effemeridi saranno in primis Capricorno e Acquario, nel frangente valutati a cinque stelle. Invece ad avere poche chance di successo nel corso del periodo in oggetto, purtroppo, sia il ...

Oroscopo 3 aprile : Toro distratto - Pesci letargico : In questo mercoledì 3 aprile 2019 troviamo la Luna, Nettuno, Mercurio e Venere nei gradi del segno dei Pesci. Il Sole in Ariete e Urano in Toro, mentre Marte sarà nel segno dei Gemelli e Giove stabile in Sagittario. Saturno e Plutone in Capricorno, con Marte in Gemelli ed il Nodo Lunare in Cancro nell'undicesima casa. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni. Toro distratto Ariete: attriti amorosi. Gli influssi astrali odierni ...

Oroscopo del giorno 27 marzo - ultimi sei segni : Luna in Capricorno - bene Scorpione e Pesci : L'Oroscopo del giorno mercoledì 27 marzo cade a fagiolo, come si suol dire, pronto a dare conto sulla probabile cadenza (positiva o negativa) relativa al prossimo mercoledì. In primo piano dunque la classifica stelline e le previsioni per gli ultimi sei segni dello zodiaco. In questo frangente, lo ricordiamo, saranno analizzati in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a gongolare in questa parte ...

Oroscopo settimanale dal 25 al 31 marzo : soluzioni in arrivo per i Pesci : Ultima settimana del mese di marzo in arrivo. Scopriamo come si conclude il terzo mese dell'anno con l'Oroscopo che riguarda il periodo compreso tra lunedì 25 e domenica 31 marzo. Di seguito stelle sull'amore, il lavoro e la salute dall'ariete ai Pesci. Ariete: buona settimana in arrivo; con il sole in transito e presto anche Venere dalla vostra parte, vivrete un buon momento di recupero soprattutto a livello amoroso. In campo professionale i ...

Oroscopo del giorno 26 marzo - 2^ sestina : Venere 'sposa' Pesci - ok Bilancia e Sagittarini : L'Oroscopo del giorno martedì 26 marzo 2019 scopre la nuova classifica a stelline e le previsioni per i simboli astrali appartenenti alla seconda sestina. A dare i contorni misteriosi, certamente fortunati a tutto il periodo, l'ingresso di Venere in Pesci, regalando al generoso segno di Acqua nuove opportunità da investire nei rapporti affettivi o di amicizia. Il passaggio del pianeta dei sentimenti regalerà senz'altro molte opportunità da ...