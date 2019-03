Oroscopo della settimana 1-7 aprile | Toro fortunato | Scorpione agitato | Vergine stressata

Oroscopo Branko del 31 marzo - della settimana e di aprile 2019 : Branko: previsioni Oroscopo di aprile, della settimana prossima e di oggi, domenica 31 marzo In questo giorno di fine mese, sveliamo alcune indicazioni sulle previsioni dell’Oroscopo di Branko settimanali, del mese di aprile e della giornata di oggi (domenica 31 marzo 2019), tratte da quelle che il re delle stelle ha reso note su suo libro dedicato all’Oroscopo di tutto l’anno. Da domani soffierà un’aria giovane e fresca ...

L'Oroscopo della settimana dal 1° al 7 d'aprile - ultimi sei segni : Bilancia tra i migliori : L'oroscopo della settimana dal 1° al 7 aprile 2019 è pronto a mettere a disposizione previsioni e pagelle nonché una linea di guida da prendere in considerazione nei prossimi sette giorni. In primissimo piano, come al solito, l'Astrologia, in questo frangente applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco: curiosi di sapere chi avrà massimo appoggio dalle stelle e chi invece dovrà stare "alla finestra"? Questo periodo vedrà tra Bilancia, ...

L'Oroscopo della settimana dall'1 al 7 aprile : Acquario polemico - Pesci emozionato : Il mese di marzo sta per volgere al termine e la prima settimana di aprile è in arrivo. Il Sagittario sarà alla ricerca delle perfezione in molti ambiti della sua vita, mentre il Capricorno dovrà fare delle scelte importanti. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali da lunedì 1 a domenica 7 aprile. Da Ariete a Vergine Ariete: Mercurio nel vostro segno vi farà sentire più liberi di agire. Sul lavoro potrebbero presentarsi ...

Branko della settimana : previsioni Oroscopo dal 25 marzo in poi : oroscopo Branko di inizio settimana: previsioni giorni da lunedì 25 marzo 2019 in poi Inizia oggi l’ultima settimana di marzo 2019, le cui previsioni dell’oroscopo di Branko, che abbiamo già accennato qualche giorno fa, le approfondiamo con altre indicazioni tratte sempre dal libro “Branko 2019, calendario astrologico”, nel quale il re delle stelle ha reso nota la situazione astrale, mese per mese, di tutto l’anno ...

Oroscopo Branko della settimana : previsioni dal 25 al 29 marzo : Branko settimanale, Oroscopo 25-29 marzo 2019: le previsioni zodiacali di tutti i segni Sta per iniziare l’ultima settimana di marzo perciò, sfogliando le pagine del libro “Branko 2019, calendario astrologico”, riveliamo come sarà la situazione astrale di tutti i 12 segni nei prossimi giorni, con le previsioni settimanali dell’Oroscopo di Branko da lunedì 25 a venerdì 29 marzo 2019 (sul libro sono disponibili previsioni ...

L'Oroscopo della settimana fino al 31 marzo : Gemelli pigro - Bilancia razionale : Una nuova avvincente settimana apre uno scenario tutto nuovo per i segni zodiacali, proponendo intriganti opportunità nelle previsioni astrologiche segno per segno. L'oroscopo della settimana seguente vede l'entrata di Venere in Pesci e della Luna in Sagittario. Gli astri e L'oroscopo della settimana dall'Ariete alla Vergine Ariete: la settimana per voi amici dell'Ariete inizia in modo pesante e avvertirete la tensione di una quadratura ...

Oroscopo della settimana dal 25 al 31 marzo - seconda sestina : Capricorno 'voto 10' : L'Oroscopo della settimana dal 23 al 31 marzo è pronto a dare riscontro sui prossimi sette giorni a venire. In analisi l'ultima settimana del mese attuale, valutata in base alla qualità del cielo astrale relativo ad ognuno dei sei segni sotto la lente odierna. Ovviamente, come da titolo, in questa sede saranno trattati in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di sapere come è stato classificato ...

Oroscopo della Festa del papà : buono il lavoro per il Cancro - grinta per l'Acquario : L'Oroscopo della Festa del papà svela importanti premonizioni, utili per festeggiare in serenità e con una marcia in più. La Luna in Leone lancia un raggio luminoso anche per Sagittario, Ariete, Gemelli e Bilancia, riscaldando il cuore. E gli altri segni? Analizziamoli con le previsioni astrali di martedì. Amore e fortuna nell'Oroscopo della Festa del papà Ariete: il vostro cielo è stabile e l'influsso della Luna vi illumina, rendendovi ...

Oroscopo della Primavera : periodo rilassante per Gemelli e Scorpione : La stagione primaverile si sta avvicinando e dopo un inverno lungo e controverso i segni zodiacali si preparano ad affrontare un periodo di pace e serenità. L'Oroscopo della Primavera, infatti, prevede momenti rilassanti soprattutto per lo Scorpione e i Gemelli, ma ci saranno anche periodi difficili da superare armandosi di astuzia e pazienza in particolar modo per la Vergine e il Toro. Scopriamo, dunque, insieme cosa prevedono gli astri per la ...

Oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 18 al 24 marzo 2019 : Segno per segno, le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia, con la classifica dei più fortunati per...

L'Oroscopo della settimana dal 18 al 24 marzo : Ariete ambizioso - Sagittario sereno : L'oroscopo della settimana apre uno scenario nuovo per i segni zodiacali. I passaggi planetari da una casa astrologica all'altra emanano influssi benevoli, tutti da investire nell'amore e nel successo lavorativo. Di seguito le previsioni astrali. Previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine Ariete: incanalate le vostre energie verso orizzonti nuovi, i transiti planetari vi sono propizi e vi spingono ad attuare i vostri progetti, attingendo alla ...

Oroscopo della terza settimana di marzo : Leone troppo geloso - Toro nervoso : Anche il mese di marzo sta per giungere al termine. L'Oroscopo della terza e penultima settimana, quella compresa fra lunedì 18 e domenica 24 marzo, lascia presagire buone novità per il segno della Bilancia e dell'Ariete che si ritroveranno ad affrontare giornate piene di vitalità e voglia di fare qualcosa di costruttivo, nonostante lo stress e la stanchezza accumulati. I nati sotto al segno del Leone dovranno fare i conti con la gelosia e ...

L'Oroscopo della settimana dal 18 al 24 marzo - 2^ sestina : pagelle - Bilancia 'voto 10' : L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 marzo 2019 cosa riserverà agli ultimi sei segni dello zodiaco? Pronte a soddisfare tale risposta, le nostre previsioni astrali con target puntato espressamente sui giorni buoni e quelli da "ko". In questo contesto dunque, andremo a dare i voti in pagella ed allo stesso momento a classificare i prossimi sette giorni in calendario. Ovviamente il tutto in prospettiva dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, ...

Oroscopo della settimana da lunedì 18 a domenica 24/03 : bene Ariete - Cancro ko : L'Oroscopo della settimana dal 18 al 24 marzo in questo periodo non annuncia positività in ugual misura per tutti i segni. Sicuramente per alcuni sarà una bella settimana, come ad esempio la Vergine. Altri invece saranno ancora alle prese con una serie di ostacoli, in questo caso il riferimento è per Gemelli, Cancro e Scorpione: torneranno a galla questioni difficili mai definitivamente risolte. Il consiglio dagli astri è quello di stare sereni: ...