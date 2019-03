Oroscopo Acquario | aprile | nuovi incontri e belle emozioni per il segno

Oroscopo dell'amore per i single - 1 aprile : Ariete protagonista - Acquario eccentrico : La Luna emana i suoi influssi dal domicilio dell'Acquario, sottolineando le emozioni di ciascun segno zodiacale ed esortando a vivere le sensazioni amorose con uno slancio nuovo. Le previsioni astrali di lunedì puntano un riflettore su questi stati d'animo, riassunti nell'Oroscopo dell'amore per i single. Previsioni astrologiche amorose dall'Ariete alla Vergine Ariete: il bisogno di affermarvi cresce con il Sole nel vostro cielo e vi porta a ...

L'Oroscopo della settimana dall'1 al 7 aprile : Acquario polemico - Pesci emozionato : Il mese di marzo sta per volgere al termine e la prima settimana di aprile è in arrivo. Il Sagittario sarà alla ricerca delle perfezione in molti ambiti della sua vita, mentre il Capricorno dovrà fare delle scelte importanti. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali da lunedì 1 a domenica 7 aprile. Da Ariete a Vergine Ariete: Mercurio nel vostro segno vi farà sentire più liberi di agire. Sul lavoro potrebbero presentarsi ...

Oroscopo del giorno 30 marzo - 2^ sestina : la Luna cambia segno - in amore vince l'Acquario : L'Oroscopo del giorno sabato 30 marzo 2019 ha già tirato le somme in merito al prossimo inizio weekend, mettendo in risalto i segni fortunati e quelli meno in questa parte finale della settimana. Pronti a scoprire cosa riserveranno le stelle agli ultimi sei dello zodiaco? A tenere alta l'attenzione, come sempre, l'Astrologia del giorno applicata ai settori interessanti l'amore e il lavoro, quest'oggi interessati dal transito della Luna in ...

Oroscopo del 29 marzo : dissensi lavorativi per l'Acquario : Inizia un nuovo weekend per i segni. Scopriamo le previsioni astrologiche dall'Ariete ai Pesci con lavoro, amore e salute per la giornata di venerdì 29 marzo 2019. Ariete: la giornata sarà sottotono per il segno, soprattutto in campo amoroso potrebbero esserci dei problemi, come delle delusioni. Nel lavoro, presto troverete delle soluzioni....Continua a leggere

L'Oroscopo dell'amore per i single - 26 marzo : Leone felice - Acquario espansivo : L'amore bussa alla porta di ciascun segno zodiacale, Venere è complice di queste sensazioni, tutte da approfondire nelle previsioni astrologiche di martedì. Le stelle si impegnano a cambiare il destino dei cuori solitari, segnando una via che porta dritto al cuore, nelL'oroscopo dell'amore per i single. Previsioni astrologiche di martedì Ariete: le opportunità amorose non vi mancheranno di certo con Sole e Luna in aspetto favorevole. Potrete ...

Oroscopo ultima settimana di marzo : periodo buono per l'Acquario : Anche il mese di marzo sta giungendo a termine e con l'arrivo della primavera non possono che rallegrarsi gli animi. Le situazioni si evolvono portando cambiamenti più o meno radicali nei vari aspetti della vita di ogni essere vivente. Le previsioni dell'Oroscopo preannunciano l'arrivo di importanti novità e di periodi positivi per alcuni dei segni zodiacali con gli astri che si mobilitano per rendere più ottimali le giornate per coloro nati ...

L'Oroscopo di domani 25 marzo : Acquario spregiudicato - Cancro in azione : L'oroscopo dedicato alla giornata del 25 marzo propone tante situazioni favorevoli, tutte da vivere seguendo le previsioni astrali fortunate di lunedì. I transiti planetari promettono bene per Leone, Cancro, Vergine, Bilancia, Pesci e Scorpione, baciati dalla Luna. Previsioni astrali dettagliate dall'Ariete alla Vergine Ariete: sentite il bisogno di progredire, di lasciarvi indietro il passato con coraggio per vivere le esperienze presenti con ...

Oroscopo Paolo Fox domani - lunedì 25 marzo 2019 : Sagittario - Capricorno - Acquario - Pesci : L'informazione che mancava Search Search Politica Cronaca Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica Scienze e tecnologia Meteo ...

Oroscopo del giorno 23 marzo : rivelazioni sentimentali per Acquario e Leone : Inizia il fine settimana per i segni zodiacali, cosa prevedono gli astri e le stelle per la giornata di sabato 23 marzo? Bene l'Ariete, così come l'Acquario e il Leone, che avranno a che fare con delle rivelazioni in amore. Ariete: in amore giornata che porta una buona vitalità, in questo fine settimana ci sarà grande voglia di riconciliarsi con una persona. Nel lavoro le cose che lasciate adesso potreste non ritrovarle, attenzione a questo ...

Oroscopo 29 marzo : ottime relazioni per Acquario - Gemelli sereno : La giornata di venerdì 29 marzo sarà alquanto divisa a metà per quanto riguarda i segni dello zodiaco: da un lato troviamo dei segni che saranno in procinto di esplodere o comunque lo faranno, come il Cancro e il Leone. La Bilancia, la Vergine e l'Acquario invece avranno di che distendersi e di godersi la giornata, soprattutto con il partner oppure semplicemente in famiglia. Dall'Ariete alla Vergine Ariete: riuscirete a parlare tranquillamente ...

Oroscopo dal 25 al 31/3 : Scorpione solitario - Vergine rassegnata - Acquario distaccato : La settimana che va dal 25 al 31 marzo si rivelerà molto positiva sul lavoro e meno nell'ambito sentimentale. L'Ariete, il Toro ed il Capricorno avranno successo, ovviamente con il contributo dei loro sforzi. Il Cancro, la Bilancia e il Leone avranno problemi con i partner non riuscendo a fidarsi o comunque per non essere organizzati abbastanza per trascorrere del tempo con loro. Dall'Ariete alla Vergine Ariete: avrete delle opportunità ...

Oroscopo del giorno 23 marzo da Bilancia a Pesci : sabato Luna in Scorpione - ok Acquario : L'Oroscopo del giorno sabato 23 marzo 2019 è pronto a mettere in evidenza il probabile andamento del prossimo giovedì. In primo piano l'Astrologia applicata all'amore e al lavoro nonché la nuova classifica stelline interessante gli ultimi sei simboli zodiacali. Curiosi di sapere quale segno avrà un inizio weekend fortunato? Nel dettaglio, gli astri svelano una piacevole novità: il passaggio della Luna in Scorpione certamente di buon auspicio per ...

Oroscopo weekend 30 e 31 marzo : gratifiche lavorative per l'Acquario - Gemelli il migliore : In questo fine settimana del 30 e 31 marzo 2019 troviamo la Luna nel segno dell'Acquario. Urano in Toro e Marte, dapprima anch'esso nel segno di Terra, si sposterà domenica in Gemelli. Giove in Sagittario ed il Nodo Lunare in Cancro. Venere, Nettuno e Mercurio nel segno dei Pesci. Plutone e Saturno stazioneranno in Capricorno. Il Sole sarà nei gradi dell'Ariete. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni. Gemelli il migliore Ariete: ...

Oroscopo 29 marzo : Acquario raggiante - Ariete indisponente : In questo venerdì troviamo il Sole in Ariete e Giove in Sagittario. Luna, Saturno e Plutone stazioneranno in Capricorno. Urano e Marte nel segno del Toro, mentre Venere, Nettuno e Mercurio saranno in Pesci. Nodo Lunare in Cancro nell'ottava casa. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni. Ariete indisponente Ariete: gli Astri odierni poco concilianti renderanno i nativi nervosi ed indisponenti verso chiunque gli si parerà davanti. ...