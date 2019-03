Onde gravitazionali | da domani Ligo e Virgo tornano ad ascoltare l’universo

Onde gravitazionali - di nuovo in ascolto dal primo aprile : Sono pronti a tornare in ascolto dell'universo dal primo aprile , in cerca dei segnali delle Onde gravitazionali : il rivelatore americano Ligo e l'europeo Virgo si preparano a una nuova avventura dell'...

Dalle Onde gravitazionali un aiuto per la Pet : Grazie alle tecnologie di analisi dei dati sviluppate dai fisici per dare la caccia alle onde gravitazionali è possibile migliorare l'efficacia della Pet nella diagnosi di alcune malattie ...

Dalle Onde gravitazionali all’analisi clinica : la PET un sicuro strumento diagnostico della demenza a corpi di Lewy : Un nuovo studio, che ha sfruttato per l’analisi dei dati strumenti solitamente impiegati dalla fisica fondamentale, per esempio nella ricerca delle onde gravitazionali, e` riuscito a confermare la PET come sicuro strumento diagnostico della demenza a corpi di Lewy (DLB), una patologia che, pur essendo la seconda per prevalenza dopo l’Alzheimer, e` ancora poco nota rispetto a quest’ultima. La prova dell’utilita` della PET nel mettere in evidenza ...