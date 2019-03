On Air | Roma | Pallotta furioso Gp Bahrain | maledizione Ferrari

On Air : Roma - tegola Florenzi. Nba - figuraccia dei Lakers : tegola Roma - Non c'è pace per la Roma alle prese con i tanti guai muscolari che i questi mesi hanno letteralmente falcidiato la squadra: l'ultimo della lista è Alessandro Florenzi che dovrà stare ...

Ona Air : Ronaldo - solo una multa. Stadio Roma - indagato Frongia : Ieri l'arresto di Marcello De Vito , oggi figura nella lista degli indagati anche l'assessore allo Sport del Comune di Roma Daniele Frongia : è accusato di corruzione nell'ambito dell'inchiesta per i ...

Fiumicino - da giugno nuovo volo Roma-Hangzhou con Air China : Dal 12 giugno partirà dall'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino il nuovo collegamento diretto Roma-Hangzhou, operato da Air China.

Aeroporti di Roma - nuovo volo Air China Roma - Hangzhou : Un nuovo collegamento diretto Roma-Hanghzou, città della Cina orientale di sei milioni di abitanti, partirà dal prossimo 12 giungo dallo scalo intercontinentale dell' aeroporto Leonardo da Vinci di ...

On Air : Roma - casting allenatore. Lazio-Leiva - prove di rinnovo : Roma - La caccia al nuovo tecnico a Trigoria è già iniziata. La Roma pensa al futuro e a chi dovrà sostituire Claudio Ranieri arrivato al posto dell'esonerato Di Francesco che ha firmato fino al 30 ...

On Air : Ferrari flop. Roma da dimenticare : Oltre 200 i Paesi collegati in tutto il Mondo. Tutta esaurita la tribuna stampa, con oltre 600 persone accreditate. RUGBY ALTRA SCONFITTA - L'Italia ha perso contro la Francia per 14-25 nell'ultima ...

Airpods e Galaxy Buds : rischi per la salute a causa delle radiazioni elettromagnetiche : Sono 250 gli scienziati che hanno firmato la petizione che avverte dei pericoli per la salute connessi con Airpods e Galaxy Buds, oltre a tutti gli altri dispositivi wireless. Secondo gli scienziati, la lista comprende studiosi di tutto il mondo, Italia compresa, le radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti con cui tali (Continua a leggere)L'articolo Airpods e Galaxy Buds: rischi per la salute a causa delle radiazioni elettromagnetiche è stato ...

Schianto Ethiopian Airlines - ritrovate le scatole nere del velivolo. Procura Roma apre inchiesta per morte degli 8 italiani : Sono state ritrovate le scatole nere del velivolo Boeing 737-8 Max della Ethiopian Airlines che si e' schiantato ieri subito dopo il decollo dall'aeroporto di Addis Abeba con a bordo 157 passeggeri e' stata recuperata dagli investigatori sul luogo dell'incidente. La notizia giunge dopo che Ethiopian Airlines ha annunciato il ritiro a tempo indeterminato della sua flotta di velivoli Boeing 737-8 Max dopo l'incidente. E' quanto reso noto dalla ...

Disastro aereo Ethiopian Airlines : la Procura di Roma apre un’indagine : La Procura di Roma ha aperto un’indagine senza indagati né ipotesi di reato in merito alla morte degli 8 cittadini italiani che hanno perso la vita nell’incidente aereo verificatosi ieri in Etiopia. Nel Disastro sono morti l’assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana, l’archeologo Sebastiano Tusa, il presidente del Cisp, Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, Paolo Dieci, 3 volontari della Africa ...

Disastro aereo Ethiopian Airlines : Joana e Djordje - dal lavoro a Roma allo schianto in Etiopia : Non erano italiani come gli otto connazionali morti nel Disastro dell’Ethiopian Airlines, ma in Italia vivevano e lavoravano come loro. Tra le vittime dello schianto di Addis Abeba, a quanto apprende l’Adnkronos ci sono anche Joana Toole e Djordje Vdovic. Lei, una giovane donna inglese che venerdì scorso ha festeggiato il suo compleanno a Roma dove viveva dall’agosto scorso, lavorava alla Fao nel settore Pesca, e il suo viaggio ...

Aereo Ethiopian Airlines precipita - 157 morti - 8 italiani. Tra le vittime anche due romane : Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines è precipitato stamattina tra Addis Abeba e la capitale del Kenya, Nairobi con 157 persone a bordo. Nessun sopravvissuto. Fra le vittime anche otto...

Paolo Dieci - era di Roma una delle vittime italiane nel disastro aereo dell'Ethiopian Airlines : 'La visione di una società più giusta, coesa, egualitaria, che ha guidato Paolo nel suo impegno in Italia e nel mondo continuerà a guidare il nostro lavoro. Ci stringiamo attorno alla moglie, ai ...

Chievo - rabbia RomAirone : "Fateci perdere sul campo" : La sconfitta per 2-1 maturata al 'Bentegodi' contro il Milan non va giù in casa Chievo. Subito dopo il triplice fischio c'è da registrare lo sfogo del direttore sportivo Giancarlo Romairone: 'Ogni ...

On Air : Roma - è il giorno di Ranieri. Torna la Moto Gp : Roma - Sarà ancora una volta Claudio Ranieri l'allenatore della Roma. Il tecnico di Testaccio prenderà il posto dell'esonerato Di Francesco ed è atteso oggi nella Capitale: pronto un contratto fino a ...