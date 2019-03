Omicidio Murazzi | fermato un ventisettenne | avrebbe confessato

agi

(Di domenica 31 marzo 2019) Un 27enne italiano di origini marocchine, con piccoli precedenti penali, è statodai carabinieri perché ritenuto l'assassino di Stefano Leo, il ragazzo di 33 anni ucciso con una coltellata alla gola ailo scorso 23 febbraio. A quanto si apprende, oggi pomeriggio il 27enne, poche ore dopo la marcia organizzata dagli amici e dal padre di Stefano Leo, si è presentato spontaneamente in Questura per riferire sull'La Polizia ha immediatamente avvisato i carabinieri, titolari dell'inchiesta, che lo hanno preso in consegna e condotto negli uffici del Comando provinciale di via Valfré dove, alla presenza del difensore di fiducia, è stato formalmente interrogato.C'è anche da dire che sul conto del giovane c'erano già forti sospetti degli investigatori, incrociando numerose fonti di prova. Inoltre, a quanto si apprende, i militari ...

