Nuoro | donna uccisa in casa I carabinieri sospettano l’ex marito della vittima

Donna uccisa in casa a Nuoro : caccia all'ex marito. Ferito gravemente il nuovo compagno di lei : Ennesimo , stavolta a , in Sardegna. Una Donna è stata uccisa in casa questo pomeriggio e secondo le prime informazioni l'autore del delitto sarebbe l'ex marito che, in base a quanto riporta La Nuova ...

Nuoro - donna uccisa in casa dall'ex marito - agente di polizia penitenziaria ora in fuga : Romina Meloni era da poco andata a vivere con un nuovo compagno, rimasto gravemente ferito nella sparatoria

Donna uccisa in casa a Nuoro : ANSA, - Nuoro, 31 MAR - Una Donna è stata uccisa e un uomo ferito in casa questo pomeriggio a Nuoro, in via Napoli. Secondo le prime informazioni, l'autore del delitto sarebbe l'ex marito della ...

Donna uccisa in casa a Nuoro : Nuoro, 31 MAR - Una Donna è stata uccisa e un uomo ferito in casa questo pomeriggio a Nuoro, in via Napoli. Secondo le prime informazioni, l'autore del delitto sarebbe l'ex marito della vittima mentre ...

Donna uccisa in casa a Nuoro - assassino forse ex marito : Una Donna è stata uccisa in casa questo pomeriggio a Nuoro. Secondo le prime informazioni, l'autore del delitto sarebbe l'ex marito della vittima. Quando i medici del 118 sono giunti sul posto la ...