Nuoro | agente della penitenziaria uccide la ex moglie È in fuga

(Di domenica 31 marzo 2019) L'uomo, di 49 anni, ha sparato alla ex e al suo nuovo compagno, ferito gravemente. L'assassino è ricercato da polizia e carabinieri

