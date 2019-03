Nuoro - donna uccisa in casa dall'ex marito - agente di polizia penitenziaria : Romina Meloni era da poco andata a vivere con il nuovo compagno, rimasto gravemente ferito nella sparatoria. Lo sparatore arrestato nella notte

Uccide ex moglie e spara al compagno a Nuoro - poi fugge : caccia ad agente penitenziario : Ennesimo , stavolta a , in Sardegna. Un uomo h a fatto improvvisamente irruzione nella casa dell'ex moglie, che trascorreva un tranquillo pomeriggio domenicale in compagnia del nuovo compagno, e ...

Nuoro - agente della penitenziaria uccide la ex moglie. È in fuga : Nuoro, agente della penitenziaria uccide la ex moglie. È in fuga L’uomo, di 49 anni, ha sparato alla ex e al suo nuovo compagno, ferito gravemente. L'assassino è ricercato da polizia e carabinieri Parole chiave: digitall ...

Uccide l'ex moglie e spara al compagno a Nuoro - poi fugge : caccia ad agente penitenziario : Ennesimo femminicidio, stavolta a Nuoro, in Sardegna. Un uomo ha fatto improvvisamente irruzione nella casa dell'ex moglie, che trascorreva un tranquillo pomeriggio domenicale in compagnia del...

Nuoro - agente della penitenziaria uccide la ex moglie. È in fuga - : L'uomo, di 49 anni, ha sparato alla ex e al suo nuovo compagno, ferito gravemente. L'assassino è ricercato da polizia e carabinieri

Nuoro - donna uccisa in casa dall'ex marito - agente di polizia penitenziaria ora in fuga : Una donna, Romina Meloni, 49 anni, originaria di Ozieri, è stata uccisa in casa questo pomeriggio a Nuoro a colpi di pistola. Secondo le prime informazioni, l'autore del delitto sarebbe l'ex marito ...

Nuoro - agente penitenziario uccide l'ex moglie e spara al suo nuovo compagno - poi fugge : caccia all'uomo : È in fuga l'uomo che poco prima delle 17 ha sparato con una pistola uccidendola l'ex moglie, una donna di 49 anni, e ferendo gravemente il nuovo compagno della vittima, anche lui...