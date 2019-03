«Noi» | horror di Jordan Peele | uno specchio delle nostre paure

Lupita Nyong'o e l'horror "Us" : "I mostri siamo Noi " : Il suo primo film risale al 2013: quando uscì sugli schermi si capì subito che Lupita Nyong'o sarebbe diventata una stella. Non perché fosse già famosa per qualche altra carriera, e tantomeno perché ...

Incassi Usa - debutta in vetta horror Noi : ANSA, - ROMA, 24 MAR - Debutto in vetta alla classifica Usa per Noi, l'horror targato Universal per la regia di Jordan Peele, atteso in Italia il 4 aprile. Il film ha incassato ben 70 milioni di ...