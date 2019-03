Nel Bahrein la prima fila tutta Ferrari Leclerc | il predestinato che guida già da leader

F1 - Analisi qualifiche GP Bahrein 2019 : Charles Leclerc inizia a mettere dei tarli Nella testa di Vettel : Signore e signori segnatevi bene questa data: 30 marzo 2019. Oggi, infatti, Charles Leclerc ha conquistato la prima pole position della sua giovanissima carriera in Formula Uno in concomitanza con il Gran Premio del Bahrein. Il 21enne monegasco, infatti, ha centrato la sua prima partenza al palo solamente al suo 23esimo Gran Premio disputato. Non certo un record, ma un segnale importante sì. Per se stesso, per la Ferrari che ha creduto in lui, ...

Charles Leclerc della Ferrari partirà in pole position Nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrein : Charles Leclerc, pilota monegasco della Ferrari, partirà in pole position nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrein, il secondo del Mondiale. Dietro di lui partiranno il suo compagno di scuderia Sebastian Vettel e il campione in carica Lewis Hamilton.

Prove Formula 1 : Ferrari in testa anche Nelle seconde libere in Bahrein : Rosso anche di notte. Il venerdì di Prove del Gp del Bahrein si chiude con la doppietta della Ferrari. Sebastian Vettel è davanti a Charles Leclerc per una manciata di millesimi, le posizioni si ...

F1 - Toto Wolff crede Nel recupero della Ferrari : “Tornerà più forte di prima in Bahrein!” : E dopo l’esordio a Melbourne (Australia) è la volta del Bahrein. Nel deserto e sotto le luci artificiali la Ferrari si augura di ritrovare se stessa ed archiviare definitivamente la prestazione deludente del primo round come un incidente di percorso. Lo sperano i due piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc, finiti ad un minuto dalla Mercedes di Valtteri Bottas nella domenica australiana, oltre che il Team Principal Mattia ...

F1 - i precedenti della Ferrari Nel GP del Bahrein - dalla prima volta di Schumacher fino alla doppietta di Vettel : Secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2019, a Sakhir, nel deserto del Bahrein. Un tracciato entrato a far parte del Circus nel 2004, che in ben due occasioni (2006 e 2010) ha inaugurato la stagione. La Ferrari si presenta ai nastri di partenza con la voglia di riscattarsi dalla falsa partenza di Melbourne (Australia). Il quarto e quinto posto del tedesco Sebastian Vettel e del monegasco Charles Leclerc non facevano parte del piano del ...