NBA – LeBron James fuori per il resto della stagione | l’inaspettata decisione dei Lakers

NBA - LeBron James chiude qui il 2018-19 - dicono i Lakers : Finisce qui. Il 30 marzo, senza playoff, col peggior fallimento della sua carriera. I Lakers e LeBron James hanno concordato che l'anno I del loro matrimonio si chiude in anticipo, a 6 partite dalla ...

NBA - stagione finita per LeBron James : Un comunicato di poche righe arrivato a metà pomeriggio, ora di Los Angeles: "Dopo esserci consultati con i nostri medici e lo staff, abbiamo deciso di tenere fuori LeBron per il resto della stagione" ...

NBA risultati : Boston piega Indiana - LeBron trascina i Lakers : Kyrie Irving sale in cattedra con 30 punti e regala il successo ai suoi Celtics sui Pacers, impreziosendo il tutto con il lay up decisivo a 5 decimi dalla sirena finale. I Lakers sorridono grazie a ...

Risultati NBA – LeBron James trascina i Lakers - Golden State ko di misura contro Minnesota : bene Utah e Denver : Il Prescelto stende con 27 punti Charlotte, ottenendo la 28ª vittoria su 28 scontri con Kemba Walker. Golden State ko all’overtime contro i Timberwolves, successo anche per Boston e Denver In un match che contava poco o nulla per i Los Angeles Lakers, LeBron James fa comunque la voce grossa trascinando i giallo-viola al successo contro Charlotte. Sono 27 i punti messi a referto dal Prescelto, top scorer di un incontro concluso ...

NBA - la maledizione di Kemba Walker : 27 sconfitte su 27 contro LeBron James : Nel corso delle loro carriere LeBron James e Kemba Walker si sono incontrati ben 27 volte, ma sempre con lo stesso risultato: vittoria di King James, sconfitta per gli Hornets di Walker. Da Miami a ...

NBA - Giannis vince la sfida tra Mvp. LeBron strega i Wizards : I Bucks chiudono le porte di casa in faccia ai Rockets, con una vittoria che mette in scena tutto il carattere e la qualità della squadra di coach Budenholzer. Giannis Antetokounmpo mette la ciliegina ...

NBA – LeBron James chiama Lonzo Ball in Nike : “sarebbe il benvenuto - sta prendendo personalmente le sue decisioni” : Lonzo Ball lascia il Big Baller Brand e pensa alla firma con Nike, LeBron James è pronto ad accogliere il compagno di squadra, ormai sulla strada per diventare un uomo, nella famiglia dello Swoosh Nei giorni scorsi in casa Ball è scoppiata una vera e propria bomba. Alan Foster, socio di minoranza del Big Baller Brand, è stato accusato di aver distratto 1.5 milioni dai fondi della società della quale Lonzo Ball è socio di minoranza. Motivo ...

NBA - LeBron James scrive ai tifosi dei Lakers : “credete in me - romperò l’incantesimo” : LeBron James ha preso in mano la situazione dopo le tante critiche ricevute, scrivendo ai tifosi dei Lakers tranquillizzandoli in vista della prossima annata “Credete in me. #LakersNations vi prometto che l’incantesimo non durerà ancora a lungo. Lo giuro. La maratona continua“. LeBron James è uscito allo scoperto dopo il flop dei Lakers in questa stagione disgraziata culminata con l’esclusione dai playoff. I ...

NBA - LeBron James - ora è tardi per vincere con i Lakers : 'So giocare solo così' : Tripla doppia n°8 della stagione " nessuno dopo i 33 anni ne aveva raccolte più di tre in una singola regular season " che portano a 81 il conto totale dopo aver messo a referto 29 punti, 11 rimbalzi ...

NBA – LeBron James non molla : “gli Dei del basket ci guardano - non tradirò mai il gioco” : LeBron James in tripla doppia contro i Kings: la stella dei Lakers non intende mollare sotto lo sguardo vigile degli ‘Dei del basket’ Nonostante la stagione dei Lakers sia ormai segnata, da diverse partite a questa parte, LeBron James non intende mollare. Il campione ex Cavaliers, preso atto dell’impossibilità di raggiungere i Playoff, vuole comunque continuare ad onorare le partite restanti, giocando con estrema serietà. ...

Risultati NBA : sconfitta rocambolesca per Toronto - sussulto LeBron - vittorie per Rockets e Warriors : NBA, LeBron James trascina i suoi con una bella tripla doppia al successo su Sacramento, tra Toronto e Charlotte succede di tutto Notte americana ricca di gare NBA. Dei due “anticipi” ad orario italiano abbiamo già parlato ieri sera, con Clippers e Bucks vittoriosi rispettivamente contro Knicks e Cleveland. Da segnalare durante la lunga serata diversi Risultati davvero importanti, a partire dal tracollo di Denver contro ...

Basket NBA : LeBron James e i Los Angeles Lakers non faranno i playoff - è ufficiale : La sconfitta di venerdì notte allo Staples Center contro i Brooklyn Nets (106-111) ha reso ufficiale ciò che ormai era certo da alcune settimane: ai playoff NBA 2018-2019 non parteciperà la storica franchigia di Los Angeles Lakers e così la lega non potrà mettere in mostra il suo giocatore più rappresentativo, elemento di continuità in questi anni di continua evoluzione per il Basket e per la lega più importante del mondo. I Lakers sono al sesto ...

NBA – Lakers - LeBron James sincero : “stagione difficile fra infortuni e squalifiche - ma i Playoff vanno guadagnati” : LeBron James ufficialmente fuori dai Playoff, la stella dei Lakers prende atto delle difficoltà della stagione ma si dice pronto a lavorare duro per riguadagnare la postseason Dopo la sconfitta subita contro i Brooklyn Nets nell’ultimo turno della regular season, i Los Angeles Lakers hanno avuto la certezza matematica di non giocare i Playoff in questa stagione. In realtà appunto, serviva solo che la matematica emettesse il suo verdetto, ...

NBA - LeBron James promette su Instagram : 'Tifosi dei Lakers - torneremo ai playoff' : Un commento su Instagram sotto un post di ESPN. In questo momento solo a questo si possono aggrappare i tifosi dei Los Angeles Lakers per sperare in un futuro migliore, ma se non altro il messaggio di ...