NBA | Kristaps Porzingis | guai giudiziari in arrivo? Accuse e ricatti da New York

NBA – Kristaps Porzingis e il dramma dei… vestiti : “costretto a non giocare - odio andare alla partita in abiti formali” : Kristaps Porzingis ancora fuori per infortunio: il centro lettone spiega quanto sia dura dover assistere alle partite dei compagni come spettatore, in abiti formali Fermo ai box per un grave infortunio da oltre un anno, Kristaps Porzingis ha cambiato due squadre in stagione (trasferitosi dai Knicks ai Mavericks) senza poter mai scendere in campo. Il centro lettone deve affrontare una lenta riabilitazione per la rottura del crociato, specie ...