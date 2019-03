Nba | Harden fa 50 punti | Clippers vincenti senza Gallinari

Basket Nba - Harden super 50 punti. Guai per Porzingis - è accusato di stupro : NEW YORK - Gli Spurs di Marco Belinelli accedono ai play-off senza giocare. Obiettivo raggiunto per il 22esimo anno di fila. Il pass arriva dopo la vittoria degli Houston Rockets su Sacramento per 119 ...

Nba 2019 - i risultati della notte (31 marzo). 50 punti e tripla doppia per James Harden - Clippers ok senza Gallinari tenuto a riposo : Nove partite disputate nel corso della notte NBA, una delle ultime prima dell’inizio di quella grande avventura che sono i playoff che vedranno impegnate otto franchigie della Western Conference e altrettante della Eastern Conference. Vediamo cos’è successo. Merita una menzione speciale l’ennesima debordante prova di James Harden, capace di infilare la quinta tripla doppia con almeno 50 punti della propria carriera nel successo ...

Basket - Nba : Gallinari si arrende a Milwaukee - Harden sgretola Denver : WASHINGTON - La rincorsa dei Los Angeles Clippers, 45-31, al quarto posto della Western Conference riceve una brusca frenata, perché Houston, 48-28, schianta Denver, 50-24, e la franchigia ...

Nba - Giannis Antetokounmpo o James Harden : chi merita il titolo di MVP? Ecco perchè deve vincere il “Barba” : Giannis Antetokounmpo e James Harden stanno duellando a distanza per la vittoria del titolo di MVP della NBA, la nostra preferenza “pende” verso Houston Siamo alle solite, alle porte di Aprile nella NBA si accende il dibattito sul possibile vincitore del titolo di MVP. L’assegnazione quest’anno divide in maniera netta gli appassionati: Giannis Antetokounmpo o James Harden? Le due fazioni hanno entrambe argomenti ...

Nba - Gallinari show e i Clippers volano ai playoff. Giannis batte Harden : Mentre i Lakers non hanno smesso di leccarsi le ferite, l'altra faccia di Los Angeles, quella con il logo dei Clippers tatuato ben in vista, festeggia il ritorno ai playoff dopo un anno di assenza E ...

Basket - Nba : Gallinari trascina i Clippers ai playoff - Harden si arrende a Milwaukee : WASHINGTON - Un Danilo Gallinari da record riporta i Los Angeles Clippers ai playoff dopo un anno d'assenza. I californiani espugnano Minneapolis 122-111 e strappano matematicamente il pass per la ...

Nba - Antetokounmpo batte Harden ma il vero MVP del successo Bucks è Eric Bledsoe : Milwaukee Bucks-Houston Rockets 108-94 Doveva essere la sfida tra Giannis Antetokounmpo e James Harden, doveva essere il duello diretto tra i due principali candidati al premio di MVP stagionale ma da ...

