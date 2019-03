NBA | guai per Porzingis | indagato per violenza sessuale

Basket NBA - Harden super 50 punti. Guai per Porzingis - è accusato di stupro : NEW YORK - Gli Spurs di Marco Belinelli accedono ai play-off senza giocare. Obiettivo raggiunto per il 22esimo anno di fila. Il pass arriva dopo la vittoria degli Houston Rockets su Sacramento per 119 ...

NBA - Kristaps Porzingis - guai giudiziari in arrivo? Accuse e ricatti da New York : Il New York Post ha reso noto che meno di 48 ore fa una donna newyorchese di 23 anni ha denunciato Kristaps Porzingis a causa di un presunto stupro avvenuto nell'appartamento dell'ex giocatore dei ...

Gemma e Rocco nei guai - tra loro sarebbe tutto finto e studiato : l'accusa di GiaNBAttista : Tra i protagonisti più chiacchierati di Uomini e donne continuano ad esserci Gemma e Rocco, i quali tengono banco con le loro avventure sentimentali che, ogni settimana, sono ricche di colpi di scena. Ma in queste ultime ore, la coppia del trono over, alle prese con costanti alti e bassi, deve fare i conti con quelle che sono delle vere e proprie accuse mosse nei loro confronti da Gianbattista, il cavaliere del trono over che questa settimana è ...

NBA - che guaio per i Bucks : Mirotic potrebbe star fuori un mese : Nikola Mirotic si dovrà fermare a causa di una frattura al pollice sinistro, il cestista dei Bucks starà fuori dal campo per circa un mese Nikola Mirotic alle prese con un infortunio. Il cestista naturalizzato spagnolo in forza ai Bucks, è stato costretto a fermarsi a causa di un problema alla mano, per la precisione una frattura al pollice sinistro. L’ala ex Bulls dovrà stare lontano dal terreno di gioco per tre-quattro settimane, ...

NBA - i Lakers sempre più nei guai. Utah ferma Milwaukee - Phila ko contro Golden State : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA - Continuano a deludere i Los Angeles Lakers di LeBron James , sempre più ...

NBA - Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks 120-131 : Bledsoe festeggia - LeBron nei guai : Se ancora non ne siete convinti, la vittoria dei Milwaukee Bucks sul campo dei Los Angeles Lakers dovrebbe convincervi che questa squadra fa davvero sul serio. E non solo per la vittoria in sé e per ...

NBA - i Brooklyn Nets hanno un guaio con le loro city edition ispirate a Notorious B.I.G. : Quando erano state presentate, le city edition dei Brooklyn Nets vevano riscosso subito un immediato successo: l'identificazione tra la squadra " sbarcata da non molti anni oltre il ponte, da quando ...

Guai finanziari? No - un assist all'istruzione : Jabbar mette all'asta quattro anelli di campione NBA : Sfoggiare uno degli anelli di campione NBA di Kareem Abdul-Jabbar sarà possibile. Il miglior realizzatore nella storia della Lega ha infatti deciso di mettere all'asta i simboli di quattro dei suoi ...

Mike Bibby nei guai – L’ex stella NBA accusato di molestie - il racconto della presunta vittima : “strofinò i suoi genitali contro di me” : Mike Bibby accusato di molestie sessuali, l’ex stella dell’NBA denunciato da una donna che frequenta la stessa palestra dell’ex Sacramento L’ex stella dell’NBA Mike Bibby è stata coinvolta in uno scandalo sessuale. L’ex giocatore di Sacramento, Grizzlies e Kings è accusato, da un’insegnante della Shadow Mountain High School in cui Mike allena, di molestie. La presunta vittima delle avances di Bibby ...