NBA | buzzer beater di Trae Young | Atlanta sorprende i Bucks VIDEO

(Di domenica 31 marzo 2019) NBA,ha siglato il canestro della vittoria nell’incontro traed Milwaukeeprivi di Antetokounmpo NBA,vittoriosi sul parquet di casa contro i Milwaukeedopo un tempo supplementare col punteggio di 134-135. Va detto che all’appello mancava Antetokounmpo, ma resta sempre un’ottima vittoria perche è stata come sempre trascinata dal suo rookie, autore delche ha regalato il successo agli Hawks. Ecco ildell’accaduto, conche ha siglato il canestro della vittoria.for the win. At the. Again. pic.twitter.com/jVRmqKa0OX— Trwob(@WorldWideWob) 31 marzo 2019L'articolo NBA,diSPORTFAIR.

