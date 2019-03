Navigator : assunzioni centri per l’impiego - requisiti e stipendio 2019 : Navigator: assunzioni centri per l’impiego, requisiti e stipendio 2019 requisiti Navigator e quanto guadagnano Per ricevere il Reddito di cittadinanza si dovrà affrontare un percorso di riqualificazione e inserimento nel mondo del lavoro. Chi lo percepirà e, quindi, parteciperà alle attività presso i centri per l’impiego verrà seguito da un tutor. Nello specifico, la nuova figura professionale si chiamerà “Navigator”. Chi può diventarlo? ...

Reddito di cittadinanza : è caos sui controlli. E le assunzioni dei Navigator sono lontane : Si parte il 6 aprile, ieri a tarda ora l'Inps ha pubblicato il modulo per fare domanda, e i nodi da risolvere sono ancora tanti. Ma ieri il Reddito di cittadinanza e l'anticipo pensionistico di Quota ...

Assunzioni 6000 Navigator in tutta Italia : bando ancora fermo - si attende ok dalle Regioni : La data per la presentazione delle richieste del Reddito di cittadinanza è ormai vicina, mancano infatti pochissimi giorni al 6 marzo (giorno a partire dal quale potranno essere inoltrate le domande) e se da una lato sembrano ormai chiari i requisiti, modalità di accesso e obblighi previsti per chi ha diritto ad entrare nel programma di sostegno, dall'altra sembrano invece tantissimi i dubbi e le perplessità per una delle figure cardine del ...

Assunzioni Navigator reddito di cittadinanza : Anpal attende il via libera dalle Regioni : Il Governo e, in particolare, il vicepremier Luigi Di Maio stanno provando ad accelerare i tempi per la selezione pubblica dei navigator che verranno assunti nei Centri per l'Impiego per affiancare i beneficiari del reddito di cittadinanza. L'obiettivo è quello di rispettare tutte le scadenze entro la data prevista per le elezioni europee del prossimo 26 maggio. Il dialogo tra Governo e Regioni però non sta procedendo con la velocità paventata ...

Tutti precari all'Anpal : con le assunzioni dei Navigator il 94% dei dipendenti sarà a tempo. Lavoratori in sciopero : I navigator esistono già e sono precari da anni. Sono 654 Lavoratori dell'Anpal Servizi, con contratti a scadenza. Il loro lavoro è quello di supportare e rafforzare i centri per l'impiego sparsi per tutta l'Italia. Molti di loro sono laureati, conoscono a menadito le ultime normative, hanno passato diverse selezioni e soprattutto possono vantare un'esperienza decennale nel campo delle politiche attive del lavoro.Rappresentano il ...

Nuove assunzioni Anpal : in previsione 10 mila posti di lavoro in veste di Navigator : Il Ministero dello sviluppo economico per poter realizzare il reddito di cittadinanza ha stanziato un piano straordinario di assunzioni al fine di assegnare ben 10.000 posti di lavoro in veste di navigator in grado di presenziare i destinatari del sussidio nella loro prassi di ricollocazione lavorativa. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta. Posizioni Aperte Anpal Delle 10.000 unità stabilite, seimila vengono inserite ...

Navigator - come fare domanda : 10mila assunzioni per il reddito di cittadinanza : Le lauree richieste come ipotizzato dal Sole24Ore dovrebbero essere: Economia, Giurisprudenza, Sociologia, Psicologia, Scienze Politiche e della Formazione. I contratti dovrebbero essere di due anni, ...

Reddito - le Regioni fanno muro sui Navigator : “Non ci facciamo imporre assunzioni da Anpal - invasione di campo” : Il nodo dei navigator che saranno in forze ad Anpal servizi ma dovranno lavorare nei Centri per l’impiego gestiti dalle Regioni resta irrisolto. Il tavolo tra i tecnici del ministero del Lavoro e quelli degli assessorati regionali, convocato in vista dell’entrata in vigore del Reddito di cittadinanza e dei percorsi di inserimento lavorativo, non ha trovato soluzioni né dissipato i dubbi degli enti. Intanto Anpal, ha annunciato il ...