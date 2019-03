Napoli | un' altra sassaiola contro gli autobus dell' Anm | finestrino in frantumi

Koulibaly-Juventus - il Napoli alza il muro e arriva un’altra conferma : KOULIBALY JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, il Napoli sarebbe pronto a blindare in maniera totale Koulibaly in maglia azzurra. Il giocatore potrebbe incontrare la società partenopea nel corso dei prossimi giorni per valutare le possibilità di rinnovo con inserimento di una clausola rescissoria da record. Di fatto, secondo le ultime […] More

A ottobre a Napoli un'altra esposizione nautica : 'Navigare Mare'. Barche in acqua sulla 'promenade' di Via Caracciolo : La Campania ha 400 chilometri di costa e 60 Comuni affacciati sul mare, è dunque importante incentivare iniziative che mirino a sostenere il territorio e l'economia costiera. Per Napoli - ha aggiunto ...

L'altra velocità : soldi alla Napoli-Bari in cambio della 'mini' Torino-Lione : Roma. Alessandro Morelli compare in Transatlantico a ora di pranzo, quando il vertice sulla Tav di Palazzo Chigi è appena terminato. "Per l'alta velocità è una bellissima giornata", dice il presidente ...

L’altra velocità : soldi alla Napoli-Bari in cambio della “mini” Torino-Lione : Roma. Alessandro Morelli compare in Transatlantico a ora di pranzo, quando il vertice sulla Tav di Palazzo Chigi è appena terminato. “Per l’alta velocità è una bellissima giornata”, dice il presidente della commissione Trasporti, uno dei fedelissimi di Matteo Salvini e tra i meglio informati sui tem

L’altra sera il Napoli ha fatto tutto da solo : Prologo La gara più attesa della giornata, la gara più attesa del campionato, la gara più attesa in ogni arco temporale, come fosse domenica, come fosse Natale, come fosse il proprio compleanno. E il regalo ? Lasciamo perdere. Napoli – Juve è la partita, perché scalda i cuori dei romantici, raffredda quello dei cinici e da l’illusione ai “leoni” d’ogni luogo ti tirare fuori il meglio o il peggio di se, a seconda dei punti di vista. ...

Napoli - ancora un 'attentato' : dopo Sorbillo colpita un'altra famosa pizzeria : Cronaca di Napoli oggi - Aggiornamento 3 febbraio Un pirata della strada ha travolto e ucciso due cittadini stranieri di 20 anni che stavano percorrendo in bici la strada statale 7 bis nel tratto che ...