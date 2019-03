Napoli | parla la vittima della violenza alla Circumvesuviana | ' Ho paura di una vendetta'

Ancelotti alla Luiss : «Col Napoli voglio battere il record di otto anni col Milan». E si commuove parlando del figlio Davide (VIDEO) : Carlo Ancelotti è intervenuto all’Università Luiss di Roma. Un ricco, profondo e a un certo punto anche commosso intervento dell’allenatore del Napoli che ha risposto alle domande degli studenti. Tanti i tifosi del Napoli presenti in aula. Razzismo «Quella di oggi è stata una giornata molto emozionante. L’università mi mette imbarazzo perché non l’ho mai frequentata. Mi imbarazzava la scuola superiore, figuriamoci ...

Quando il Napoli sale in cattedra : i prof giocano a parlare di calcio : Anche il calcio è come la livella. E infatti capita che il lunedì mattina al bar si possano ritrovare tutti, ma davvero tutti, a parlare delle partite del Napoli. L'evoluzione...

Centinaio da Napoli parla del Sud : 'Ci ha chiesto 'invasione' della Lega' : 'In questi anni è accaduto quello che nessuno in Italia avrebbe potuto pensare. Nel 2014, nel momento in cui Salvini ha preso in mano la Lega, abbiamo iniziato a ricevere messaggi e richieste da parte ...

Napoli - parla Ancelotti alla vigilia dell’Europa League : “Milik gioca sicuro” : vigilia di Europa League in casa Napoli, la squadra di Carlo Ancelotti affronta il Salisburgo, ecco le importanti indicazioni del tecnico azzurro in conferenza stampa: “Siamo venuti a Salisburgo per fare una buona partita e possibilmente vincerla. Dobbiamo andare in campo sereni e concentrati per passare il turno. Contro il Sassuolo abbiamo fatto una partita deludente anche a causa delle energie fisiche e mentali spese in Europa ...

Napoli - parla De Laurentiis : «Insigne? Lasciatelo esprimere» : Napoli - Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli , ha rilasciato alcune battute ai microfoni di Sky Sport a margine dell'incontro con la giunta comunale per lo stadio San Paolo alla Mostra d'oltremare: " Le parole di Insigne ? Non vanno interpretate, purtroppo essere personaggi pubblici in Italia è ...

Ancelotti : «Non c’era bisogno di parlare a Insigne. Il modello Ajax? Loro vendono - il Napoli no» : Europa League La conferenza stampa di Ancelotti alla vigilia di Napoli-Salisburgo di Europa League «L’ambiente è sereno, motivato, concentrato. È una partita molto importante, delicata, come contro la Juve. La squadra è consapevole, sa quello che deve fare, che la partita non sarà semplice, è una partita di un profilo diverso da quello della Juventus. Domani sera non sarà decisiva ma sarà importante per indirizzare la qualificazione. ...

Ancelotti : «Non c’era bisogno di parlare a Insigne. Il modello Ajax? Loro vendono - il Napoli no : La conferenza stampa di Ancelotti alla vigilia di Napoli-Salisburgo di Europa League «L’ambiente è sereno, motivato, concentrato. È una partita molto importante, delicata, come contro la Juve. La squadra è consapevole, sa quello che deve fare, che la partita non sarà semplice, è una partita di un profilo diverso da quello della Juventus. Domani sera non sarà decisiva ma sarà importante per indirizzare la qualificazione. Avremo di fronte ...

Ce l'ho con... Insigne parla troppo - ma ancora una volta ha tradito il Napoli : Per carità, la sconfitta interna contro la Juventus di domenica scorsa cambia poco nell'economia di un campionato dominato dall'inizio dai bianconeri e non è lontanamente paragonabile al 'suicidio' ...

Napoli-Juve - a tutto Allegri : “Meret rosso giusto. Futuro? Dobbiamo parlarci” : Napoli-Juve, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri si è presentato ai microfoni dei cronisti per commentare l’incontro “Mi sono addormentato, avrei dovuto togliere Pjanic subito dopo l’ammonizione. Purtroppo c’è stata la seconda, abbiamo perso ordine e lo stadio li ha spinti. Abbiamo difeso, Insigne ha sbagliato il rigore e la partita è finita lì“. Massimiliano Allegri ha esordito così ai microfoni di ...

Juventus - parla Chiellini : "Straordinari - vincere a Napoli per il k.o. definitivo" : Va oltre, il capitano Giorgio Chiellini, che a Sky Sport dice: "vincere al San Paolo sarebbe quasi un k.o. definitivo. Il Napoli si merita questa posizione, siamo noi che stiamo facendo qualcosa di ...

Spari contro Di Matteo - parla Sorbillo : 'Al centro storico di Napoli momento difficile' : 'Ieri abbiamo fatto un altro passo indietro qui nel centro di Napoli, siamo tornati alla notte del 16 gennaio. Quello che è accaduto a Di Matteo dimostra quanto il centro storico viva un momento ...

Ancelotti : «Mia moglie può parlare di tattica - sono io che non voglio. Al Napoli do 7» : Giocherà Chiriches La conferenza stampa di Ancelotti alla vigilia di Napoli-Zurigo «Ci sarà qualche cambio, ci saranno energie fresche. Un’anticipazione posso farvela: giocherà Chiriches». «sono molto soddisfatto della fase difensiva della squadra. Difendiamo alti col pressing, non bassi. Davanti abbiamo avuto certamente un calo nella finalizzazione, ma sono soddisfatto del lavoro che gli attaccanti stanno facendo in fase difensiva. Danno ...

Fiorentina-Napoli - Lafont parla di Alisson - Lloris e Mandanda : ... 'Alisson è uno dei migliori al mondo. Mi piacciono anche Lloris e Mandanda . Dembele del Barcellona e Neymar sono i calciatori con più talento contro cui ho giocato. Spero di migliorare sempre di ...