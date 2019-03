Napoli | Mertens | ' Kolarov mi ha toccato il ginocchio | ma sto bene Senza Hamsik'

Roma-Napoli 1-4 : azzurri a valanga con Milik - Mertens - Verdi e Younes : ROMA - Tanto Napoli, pochissima Roma. La partita dell'Olimpico è stata senza storia e l'ha stravinta, 4-1, la squadra di Ancelotti, a segno con Milik, Mertens, Verdi e Younes. Inutile il gol segnato ...

VIDEO Roma-Napoli 1-4 - Highlights - gol e sintesi. Milik e Mertens stendono i giallorossi : Il Napoli ha sconfitto la Roma per 4-1 nel match valido per la 29^ giornata della Serie A. Gli azzurri hanno espugnato lo Stadio Olimpico e hanno così rafforzato il secondo posto in classifica confermandosi a 15 punti di distacco dalla capolista Juventus, i giallorossi sono invece incappati in un pesante ko che potrebbe compromettere la rincorsa verso un posto nella prossima Champions League. I partenopei si sono portati in vantaggio al 2′ ...

Live Roma-Napoli 1-3 : Mertens e Verdi - tutto in 5 minuti : Pronti via e il Napoli è già in vantaggio: meno di due giri di lancette e Verdi lancia Milik dopo una bella progressione sulla sinistra, controllo col tacco e sinistro violento che...

Live Roma-Napoli 1-2 : Assist di Callejon e gol di Mertens : Pronti via e il Napoli è già in vantaggio: meno di due giri di lancette e Verdi lancia Milik dopo una bella progressione sulla sinistra, controllo col tacco e sinistro violento che...

Roma-Napoli 1-2 La Diretta Olsen sbaglia Mertens ne approfitta : Si gioca alle ore 15 uno dei due big match della 29esima giornata di Serie A, la sfida tra Roma e Napoli. Aria di crisi in casa giallorossa dopo la sconfitta di Ferrara di due settimane fa, in...

Roma Napoli diretta LIVE dall’Olimpico : Mertens porta in vantaggio gli ospiti : 49′ GOL DEL Napoli, 1-2 Mertens, il belga tira, Manolas ribatte, cross radente di Callejon, Olsen buca l’intervento e lo stesso Mertens spinge in rete La Roma segnala che ci sono 36.525 spettatori di cui 23.854 abbonati Ore 16:00 Inizia il secondo tempo di Roma-Napoli 48′ Finisce il primo tempo di Roma-Napoli 48′ GOL DELLA […] L'articolo Roma Napoli diretta LIVE dall’Olimpico: Mertens porta in vantaggio gli ...

Allenamento Napoli - rientrati Mertens - Milik (in anticipo) - Luperto e Meret : Il report del Calcio Napoli Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica 31 marzo all’Olimpico per la 29esima giornata di Serie A (ore 15). Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali: Meret, Luperto, Mertens e Milik (in anticipo sul programma). La squadra ha svolto attivazione in avvio con l’ausilio di ostacoli bassi. Successivamente esercizi finalizzati allo ...

Napoli - Mertens : "A Napoli sto bene. Un altro anno di contratto - poi si vedrà" : Anche se sta in nazionale belga Dries Mertens, in arte Ciro non dimentica la sua Napoli: 'Milik ha detto che meriterei la fascia di capitano? No, questo no. Voleva solo dire che io sto bene con tutti, ...

Napoli - Mertens non si sbilancia : “trasferirmi in Cina? Al mio proprietario di casa non ho detto nulla…” : L’attaccante belga ha parlato del suo futuro, svelando di non aver ancora disdetto l’affitto al suo proprietario di casa a Napoli Il periodo difficile è ormai alle spalle, il gol ritrovato nel match con l’Udinese ha cambiato l’umore di Mertens, tra i migliori in campo anche nella sfida di qualificazione ad Euro 2020 tra Belgio e Russia. Cafaro/LaPresse Al termine della gara, il talento belga ha parlato ai microfoni ...

Callejon e Mertens : controtendenza Napoli - dove i calciatori desiderano rimanere : I giusti desideri di ciascuno Il calcio contemporaneo, soprattutto nel rapporto tra calciatori-procuratori-club, ci ha abituati a uno schema fisso. Con gli agenti, o talvolta i calciatori stessi, che ogni stagione si rendono protagonisti di mal di pancia. L’obiettivo è sempre il medesimo: portare a casa più soldi possibile, oppure alzare tanto il prezzo da indurre il club alla cessione e consentire così al calciatore in questione di ...

Mertens : «La Cina? Sto bene a Napoli - non ho disdetto la casa» : «Ho un contratto fino al 2020» Ieri José Maria Callejon, oggi Dries Mertens. Due segnali in due giorni. I calciatori del Napoli vogliono rimanere a Napoli. Il belga è stato intervistato da Sport Mediaset. A proposito delle voci che lo vorrebbero in Cina, dice: «Ho ancora un anno di contratto, e poi vediamo. Al momento, non sto pensando ad altro. Non ho disdetto la casa, non ho parlato col proprietario. Fino al 2020 sono un calciatore del Napoli. ...

Napoli - Mertens tranquillizza tutti : “Non andrò via - sulla fascia…” : Napoli Mertens – Dopo l’esordio con il Belgio nella qualificazione ai prossimi Europei e la vittoria contro la Russia, Dries Mertens è tornato a parlare e, questa volta, ha voluto tranquillizzare i tifosi azzurri. Il numero 14 ha infatti risposto alle domande riguardo il proprio futuro a Napoli: “Io ho un altro di contratto e […] L'articolo Napoli, Mertens tranquillizza tutti: “Non andrò via, sulla ...

Napoli - il club chiarisce 'Milik stima Mertens - ma non lo ha proposto capitano' : Napoli - Malinteso chiarito. Arkadiusz Milik ha grande stima di Dries Mertens, ma non lo ha mai proposto come capitano azzurro al posto di Lorenzo Insigne. Il polacco considera il belga un amico e non ...

Il Napoli : «Milik sorpreso dalle traduzioni dal polacco. Mai detto che Mertens merita la fascia di Insigne» : La rettifica Le parole di Arkadiusz Milik a Foot Truck sono state tradotte erroneamente. Il Napoli ha così pubblicato due tweet per riportare l’esatta traduzione delle dichiarazioni rilasciate dal centravanti polacco del Napoli. “Il nostro Milik, fortemente perplesso per come spesso, troppo spesso, interviste in polacco vengano mal tradotte, ci tiene a sottolineare di non aver MAI detto che Mertens merita la fascia di capitano ...