Muore a 42 anni schiacciato dal trattore che stava guidando davanti al padre alle porte

Incidente choc - Marianna Muore sul colpo a 24 anni : Incidente mortale a Crotone , Marianna Origlia muore a 24 anni . La giovane donna è morta ed un'altra persona è rimasta gravemente ferita in un Incidente sulla Statale 107 avvenuto poco prima delle 13. ...

Crotone - scontro tra due auto : Marianna Muore sul colpo a 24 anni : Tragico incidente stradale a Crotone : Marianna Origlia muore a 24 anni . La giovane donna è morta ed un'altra persona è rimasta gravemente ferita in un incidente sulla Statale...

Muore storico personaggio della Versilia : addio al parcheggiatore della Capannina : Forte dei Ha parcheggiato le auto di vip e gente comune. E' stato un personaggio simbolo della Forte dei Marmi festaiola. Cordoglio per la morte di Giulio Tarabella , 78 anni, lo storico ...

Agnès Varda - a 90 anni Muore la regista maestra della Nouvelle Vague : I più giovani in Italia la ricordano forse per quel bellissimo documentario di due anni fa, ' Visages Villages ' , girato insieme al fotografo e artista JR, un road movie per le strade della Francia ...