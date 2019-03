Motomondiale | Gp Argentina pole Marquez

Motomondiale - GP Argentina 2019 : quando iniziano prove libere e qualifiche e su che canale vederle in tv : Si comincia a fare sul serio a Termas de Rio Hondo per il sabato del Gran Premio d’ Argentina 2019 , seconda tappa stagionale del Motomondiale dopo l’esordio nel deserto del Qatar. Si preannuncia una giornata altamente spettacolare e ricca di colpi di scena anche grazie ad un’imprevedibilità meteorologica ormai caratteristica di questo zona del Paese sudamericano. Nella classe regina i protagonisti più attesi ed i favoriti ...

Motomondiale : Gp Argentina. Rossi spero meteo ok e lottare per podio : Valentino Rossi guarda il cielo sopra Termas de Rio Hondo e incrocia le dita. La MotoGp torna in pista in Argentina. Riparte dal quinto posto