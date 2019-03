MotoGP | Valentino Rossi sul podio di Termas de Rio Hondo

MotoGP – Impennata interminabile per Valentino Rossi in Argentina : il secondo posto manda in delirio il Dottore [VIDEO] : La felicità di Valentino Rossi è incontenibile dopo il Gp d’Argentina: l’interminabile Impennata del Dottore dopo il secondo posto di Termas de Rio Hondo Valentino Rossi, dopo la splendida rimonta del Gp del Qatar, ha dimostrato ancora una volta di saper essere competitivo a 40 anni. Il Dottore ha conquistato oggi in Argentina un fantastico secondo posto, dietro solo a Marc Marquez, dopo una fantastica lotta con Andrea ...

VIDEO GP Argentina MotoGP - Highlights e sintesi : Marquez domina - Valentino Rossi vince il duello con Dovizioso : A Termas de Rio Hondo è andato in scena il GP d’Argentina 2019, seconda tappa del Mondiale MotoGP. La gara sul circuito sudamericano è stata semplicemente spettacolare e avvincente, ricchissima di colpi di scena ed emozionante fin sul traguardo. Marc Marquez ha dominato fin dalla partenza e ha vinto con ampio margine, alle sue spalle si è infiammato il duello tra Valentino Rossi e Andrea Dovizioso che hanno duellato per la piazza ...

Valentino Rosso MotoGP GP Argentina 2019 : “Che roba bella - sono contento : risultato importante. La battaglia con Dovizioso…” : Valentino Rossi ha conquistato il secondo posto nel GP d’Argentina 2019, il Dottore è stato eccezionale a Termas de Rio Hondo e ha conquistato un podio pesantissimo. Il pilota della Yamaha ha battagliato a lungo con Andrea Dovizioso per la piazza d’onore alle spalle di Marc Marquez ed è riuscito a spuntarla entrando tra i top-3 a 40 anni compiuti (impresa che non accadeva da addirittura 42 stagioni nel Mondiale MotoGP). Il nove volte ...

MotoGP - Valentino Rossi show : “puttana che roba bella questo podio. Marquez? Ah perchè non ho vinto io…” : Il Dottore si gode il secondo posto ottenuto in Argentina, mostrando la propria felicità nell’intervista post gara Valentino Rossi torna finalmente sul podio, lo fa al termine del Gp d’Argentina sverniciando nell’ultimo giro un incredulo Andrea Dovizioso. AFP/LaPresse Il pilota della Yamaha chiude al secondo posto una gara davvero perfetta, che gli permette di coronare come meglio non si potrebbe un week-end esaltante. ...

MotoGP Argentina : Marquez vince in solitaria ma Valentino Rossi e Dovizioso danno spettacolo : Finisce col campione del mondo in carica che - imprendibile, sfrontato - si alza in piedi sul traguardo e chiude con quasi 10 secondi di vantaggio su Rossi, strepitoso per talento e caparbietà: 40 ...

MotoGP - GP Argentina 2019 : risultati e classifica gara. L’assolo di Marc Marquez - un brillante Valentino Rossi è secondo davanti a Dovizioso : Marc Marquez e ancora Marc Marquez. Successo mai in discussione quello del Campione del Mondo in carica della Honda nel secondo appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGP in Argentina. Un successo costruito fin dalla prima curva, quello di Termas de Rio Hondo, andando in fuga e non dando alcuna chance agli avversari di mettere in discussione il proprio trionfo. L’iberico ha preceduto di 9″816 Valentino Rossi (Yamaha) e di 10″530 ...

MotoGP – La vittoria in Argentina regala la leadership a Marquez - balzo in avanti di Valentino Rossi : la nuova classifica piloti : Marc Marquez è il nuovo leader della classifica piloti dopo la vittoria di oggi in Argentina, bene Valentino Rossi Marc Marquez è il vincitore del Gp d’Argentina: il campione del mondo in carica di MotoGp ha fatto il vuoto dietro di sè dopo una partenza impeccabile a Termas de Rio Hondo, ma lo spettacolo è stato alle sue spalle, col duello tra Dovizioso e Valentino Rossi, al termine del quale a spuntarla è stato il campione della ...

MotoGP – Marquez addolcito - Valentino Rossi euforico e Dovizioso contento a metà : le parole nel parco chiuso dei top-three del Gp d’Argentina : Marquez vince il Gp d’Argentina davanti a Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, le parole dei primi tre classificati nel parco chiuso Marc Marquez domina il Gp d’Argentina, facendo il vuoto dietro di sè e conquistando così la prima vittoria in stagione. Niente da fare per tutti gli altri piloti in pista, costretti a lottare per il secondo posto vista la superiorità dello spagnolo. Primo tra gli umani oggi è Valentino Rossi, che ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Argentina 2019 : risultato e classifica. Marquez domina - Valentino Rossi secondo! Dovizioso terzo : Marc Marquez ha vinto il GP d’Argentina 2019, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo è scattato dalla pole position e ha subito preso il largo dominando la gara senza mai essere insidiato dagli avversari, il Campione del Mondo torna al successo mostrando i muscoli da vero fuoriclasse. Alle sue spalle si è lottato per il secondo posto: Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci hanno regalato emozioni a suon di sorpassi. Di ...

MotoGP – Che spettacolo in Argentina! Valentino Rossi vs Dovizioso : duello mozzafiato [VIDEO] : Valentino Rossi e Dovizioso regalano spettacolo nel Gp d’Argentina: duello a colpi di sorpassi tra i due italiani a Termas de Rio Hondo E’ in corso, sul circuito di Termas de Rio Hondo, il secondo round della stagione 2019 di MotoGp. I piloti stanno disputando il Gp d’Argentina, nel quale non manca di certo lo spettacolo. Dopo una partenza impeccabile, Marquez sta dominando la gara con estrema facilità, ma non mancano le ...

MotoGP – Valentino Rossi fiducioso dopo il warm up in Argentina : “siamo tutti molto vicini - meteo e gomme decisivi” : Valentino Rossi in fiducia dopo il warm up del gp d’Argentina: il pilota Yamaha descrive come decisive per l’esito della gara, la scelta delle gomme e le condizioni meteo Marc Marquez continua a dominare sul circuito di Termas de Rio Hondo, dimostrandosi il più veloce sia nelle qualifiche che nel warm up che ha preceduto la gara di questa sera. Tengono il passo gli altri piloti, con Vinales e Dovizioso pronti a dare battaglia, ...

MotoGP - warm-up GP Argentina 2019 : Marc Marquez sempre il più veloce - inseguono Vinales e Dovizioso. Valentino Rossi è settimo : Cambiano i turni e le temperature ma non chi c’è in vetta alla classifica. Marc Marquez si conferma il pilota migliore del lotto anche nel warm-up del GP d’Argentina, seconda prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo, lo spagnolo della Honda ha fatto vedere ancora una volta una grande costanza di rendimento sulla RC213V. Martellando su un ritmo di 1’39” bassissimo, il fuoriclasse nativo di ...

MotoGP – Marquez è il più veloce anche nel Warm Up del Gp d’Argentina : Valentino Rossi resta indietro [TEMPI] : Marc Marquez si conferma il più veloce, davanti a Vinales e Dovizioso come nelle qualifiche: i tempi del Warm up del gp d’Argentina Tutto pronto per la seconda gara della stagione di MotoGp. Sfrecciano i piloti della classe regina sul circuito di Termas de Rio Hondo per il classico Warm up, ultimo step per studiare la pista in vista della gara di questa sera. Dopo essersi preso la pole position nella giornata di ieri, Marc Marquez si ...

MotoGP – Momento tenerezza in Argentina - Valentino Rossi abbraccia un bimbo : il piccolo fan non si stacca più! [FOTO] : Scene di infinita tenerezza a Termas de Rio Hondo: l’abbraccio di Valentino Rossi col piccolo tifoso in Argentina diventa virale Quarto posto ieri per Valentino Rossi nelle qualifiche del Gp d’Argentina: il Dottore è riuscito, a differenza del Qatar, a stare con i migliori, e dunque il suo sabato ha preso una piega positiva e ottimista in vista della gara di oggi, anche se il nove volte campione del mondo preferisce andare ...