MotoGP | previsioni meteo GP Argentina | rischio pioggia durante la gara!

MotoGP - GP Argentina 2019 : le previsioni meteo. Rischio pioggia per la gara - attenzione al vento in qualifica : Secondo appuntamento stagionale alle porte per il Motomondiale che si trasferisce in Argentina dal 29 al 31 marzo per un weekend molto importante in chiave iridata. Il Gran Premio d’Argentina si disputa per il sesto anno consecutivo sulla pista di Termas de Rio Hondo, localizzata nella parte settentrionale del Paese in provincia di Santiago del Estero. Nelle ultime tre edizioni il weekend di gara è stato sempre condizionato dalla pioggia, ...