MotoGp – Petrucci agguerrito in Argentina | “farò una gara all’attacco”

MotoGp – Petrucci agguerrito in Argentina : “farò gara all’attacco” : Danilo Petrucci protagonista delle qualifiche del Gp d’Argentina: le parole del pilota italiano dopo la Q2 sul circuito di Termas de Rio Hondo Le qualifiche del secondo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp sono terminate nel segno di Marc Marquez. Con il tempo di 1:38.314, il pilota spagnolo si è preso la sua prima pole position di stagione (l’81ª in carriera). Domani sulla prima fila della griglia di partenza del Gp ...

MotoGp - Petrucci deluso dalla prima giornata di libere : “sono scivolato e ci siamo impauriti…” : Il pilota ternano ha espresso la propria delusione per i risultati ottenuti nelle prime due sessioni di prove libere del Gp d’Argentina Andrea Dovizioso ha firmato il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Argentina in MotoGp. Sul circuito di Termas de Rio Hondo, il pilota forlivese ha chiuso in 1’39”181 davanti all’australiano Jack Miller, staccato di nove millesimi dal rider della ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Argentina 2019 : “Voglio rifarmi dopo il passo falso di Losail - ma occhio a Honda e Suzuki…” : La conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Argentina 2019 della MotoGP ha messo in mostra un Danilo Petrucci abbastanza cupo. Il pilota umbro, infatti, non ha ancora mandato giù l’esordio non propriamente scintillante nel deserto del Qatar, anche se ammette i propri errori. “Sin da quando ho tagliato il traguardo di Losail mi sono sentivo deluso – ammette il portacolori del team ...

MotoGp - frecciata velenosa di Petrucci ai team rivali : “spoiler regolare? Adesso passeranno a copiarci” : Il pilota ternano ha parlato del caso spoiler, lanciando una frecciata velenosa ai team che avevano presentato il ricorso alla FIM Il caso spoiler si è chiuso a favore della Ducati, la Corte d’Appello della FIM ha dato ragione al team di Borgo Panigale, bocciando il ricorso presentato da Honda, Suzuki, KTM e Aprilia. AFP/LaPresse Una sentenza che non ha sorpreso più di tanto Dovizioso e Petrucci, che si aspettavano una decisione ...

MotoGp - Petrucci pronto per l’Argentina : “bisogna partire col piede giusto - l’obiettivo è la top five” : Il pilota ternano ha parlato in vista del Gp d’Argentina, in programma nel prossimo week-end sul circuito di Termas de Rio Hondo Archiviata la gara di apertura della stagione con la splendida vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar, la Ducati è pronta a tornare in pista in Argentina per il secondo round del Campionato Mondiale MotoGp 2019. AFP/LaPresse Danilo Petrucci ha ottenuto sul tracciato di Termas de Rio Hondo un settimo posto ...

MotoGp – Dall’Igna ed il caso spoiler - il direttore generale Ducati furioso : “mi arrabbiai con Petrucci ai test perchè” : Gigi Dall’Igna non ci sta: le parole del direttore generale Ducati sul caso spoiler, che ha costretto il team a rivelare troppo dettagli E’ arrivato il giorno che in tantissimi aspettavano: oggi la Corte d’appello della FIM prenderà la sua decisione riguardo lo spoiler montato sulla Desmosedici Gp al Gp del Qatar. La Ducati è certa di aver rispettato le regole, mentre quattro team rivali chiedono che venga impedito al ...

MotoGp - Danilo Petrucci distrugge i team rivali : “il reclamo? Prima si lamentano - ma poi…” : Il pilota della Ducati è intervenuto sulla questione reclamo, esprimendo il punto di vista su tutta questa vicenda Arriverà Prima del Gp d’Argentina la decisione della Corte d’Appello FIM, chiamata a mettere la parola fine sul reclamo presentato da Honda, Suzuki, KTM e Aprilia nei confronti dello spoiler montato sul forcellone posteriore della Ducati. Una situazione che preoccupa fino ad un certo punto la Casa di Borgo ...

MotoGp – Dal duo Dovizioso-Petrucci a Marquez - Domenicali riavvolge il nastro del Gp del Qatar : “il motore Honda è molto forte” : Stefano Domenicali torna a parlare del Gp del Qatar: il ceo della Ducati esalta il duo ‘rosso’ composto da Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci Dopo l’esaltante primo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp vinto da Andrea Dovizioso, tante sono state le polemiche che hanno caratterizzato il Gp del Qatar. Tra queste quella che riguarda il deflettore del forcellone della Desmosedici dei piloti del team Ducati ...

MotoGp - Claudio Domenicali : “Il duo Dovizioso-Petrucci funziona - hanno lavorato molto durante l’inverno” : Mentre la Corte d’Appello deve ancora decidere sul fato della vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar, qualcuno che rimane soddisfatto a prescindere dal verdetto c’è: si tratta di Claudio Domenicali, amministratore delegato della Ducati. Dalle pagine spagnole di Marca, Domenicali ha rilasciato vari apprezzamenti nei confronti del duo composto da Dovizioso e Danilo Petrucci. Queste le parole del bolognese: “Buon inizio di ...

MotoGp - Petrucci ammette : “azzardata la scelta della gomma morbida - ma il sesto posto mi soddisfa” : Il pilota ternano ha commentato il sesto posto ottenuto al termine del Gp del Qatar, vinto dal compagno di squadra Dovizioso Andrea Dovizioso ha trionfato questa sera nel GP del Qatar, gara di apertura del Campionato Mondiale MotoGp 2019, con la Desmosedici GP del team Mission Winnow Ducati. AFP/LaPresse Il pilota forlivese ha bissato così il risultato ottenuto lo scorso anno, battendo ancora una volta Marc Marquez al termine di una ...

MotoGp - Risultati warm-up GP Qatar 2019 : Danilo Petrucci il migliore davanti a Marquez e a Rins. Valentino Rossi è undicesimo : Danilo Petrucci (Ducati) firma il miglior tempo del warm-up del GP del Qatar, prima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Il centauro umbro, in sella alla Rossa, ha confermato di godere di un buon feeling con la sua moto, ottenendo l’ottimo tempo di 1’54″807. Alle sue spalle, però, impressiona la Honda dello spagnolo Marc Marquez. L’iberico, sulla sua RC213V, ha scandito un ritmo eccellente, con una coppia di medie. Il ...

MotoGp - Petrucci 1° nel warm up : segue Marquez. Rossi solo 11° : Danilo Petrucci in sella alla Ducati. Ciamillo e Castoria C'è Danilo Petrucci davanti a tutti nel warm up del GP del Qatar della MotoGP, che sulla pista di Losail apre il mondiale. Il ternano della ...

